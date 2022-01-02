الصحة السعودية: منحنى كورونا يرتفع بشكل كبير في المملكة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الأحد، أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في البلاد يشهد تسارعاً عالياً في الارتفاع.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا، إن موجات كوفيد 19 السابقة مرت بعدة مراحل، لكن الموجة الأخيرة هي "الأعلى بلا منازع".

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كما تابع: "المنحنى الوبائي في المملكة يسجل موجة تواكب الموجة العالمية من حولنا، وتسارعاً عالياً في الارتفاع في غضون أربعة أيام، ونتوقع زيادة في الارتفاع".

وأشار إلى أن أعداد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية ودخول العناية الحرجة "معظمها حالات لم تستكمل جرعات اللقاحات".

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة داخل المملكة، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم، ارتفاعاً في حالات الإصابة بكوفيد 19 لـ1024 إصابة جديدة و298 حالة تعافٍ وتسجيل حالة وفاة.

#الصحة تعلن عن تسجيل (1024) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله، وتسجيل (298) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (542,413) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/SRn0ARHNSz — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 2, 2022

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق تقليص الفترة الزمنية لإعطاء الجرعة التنشيطية إلى 3 أشهر من تاريخ التحصين بالجرعة الثانية. وتعد الجرعة التنشيطية مهمة حاليًا للحماية من المضاعفات والمتحورات.

كما أعلنت وزارة التجارة في ديسمبر الماضي، عبر حسابها على "تويتر"، أن الجرعة التعزيزية لفيروس كورونا المستجد ستعد شرطاً لاستمرار حالة التحصين، ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، وذلك بداية من أول شهر فبراير من العام المقبل 2022.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت قبل يومين، إعادة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من صباح الخميس الموافق 30 ديسمبر2021م، وفق ما نقلت وكالة "واس".