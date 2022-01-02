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صور لافتة.. أبراج الرياض تغوص في الضباب

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الضباب وهي تلف أبراج الرياض - تصوير علي عطية
الضباب وهي تلف أبراج الرياض - تصوير علي عطية

صور لافتة.. أبراج الرياض تغوص في الضباب

المصور علي عطية: الرياض اليوم ظهرت بشكل مختلف، وعبرت عن جمالها وشموخها وسط الضباب والمطر

العربية.نت - نادية الفواز

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"يا مكبر العشق يا نجد في صدري.. وش عاد لا صرتي من الغيـمّ ممطورة".. هكذا تناثرت القصائد وفاضت قرائح الشعراء حين راجت على منصات التواصل الاجتماعي، تصف مشاهد الضباب وهي تلف مباني الرياض العملاقة.

مغردون سطروا الكثير من العبارات الأدبية، والكلمات المؤثرة، معبرين عن مشاعرهم بجمال الأجواء وسط موجة الأمطار التي روت الرياض، فقال مغرد: هو بس الرياض لا جاها مطر تزين؟ وإلا هي زينه ويعشقها المطر.

ضباب - الرياض
ضباب - الرياض

كما نشر العديد من المصورين لقطات ساحرة لأبراج الرياض وسط الضباب الكثيف الذي غطى قمم الأبراج والمباني، في حين أن المصور الضوئي علي عطية، خطف مشهدا للرياض، ليحول الصورة إلى منظر جمالي آخاذ، يقول: "الرياض اليوم ظهرت بشكل مختلف، وعبرت عن جمالها وشموخها وسط الضباب والمطر، كما أنها من المدن الجميلة التي يمكن أن تظهر من خلالها إبداعات المصورين".

فيما قال في حديثه إلى "العربية.نت": أخذتُ اللقطات اليوم باستخدام كاميرا الدرون، والتي استطاعت أن توثق هذه اللقطات الساحرة والتي جسدت جمال المنظر المبهر".

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