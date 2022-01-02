بتقنية متقدمة.. إنقاذ معتمر عراقي من شلل نصفي

نجح فريق متخصص في تجمع مكة المكرمة الصحي ممثلاً بمركز الجراحات العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في استئصال ورم دماغي لمريض عراقي في العقد الثاني من العمر كان قد أتى لأداء مناسك العمرة.

وأوضح الفريق الطبي أن المريض كان تعرض لنوبة صرع مع شلل نصفي شبه كلي في الجهة اليسرى من الجسد وعدم القدرة على المشي أو استخدام اليد.

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كما أضاف، أن المعتمر استقبل أولاً بمستشفى اجياد، وقدمت له الخدمة الطبية الطارئة واللازمة، ومن ثم نقل بشكل عاجل إلى المدينة الطبية كحالة طارئة.

وأشار إلى أن كافة الفحوص اللازمة من أشعة مقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي أجريت له، والتي أوضحت وجود ورم دماغي مهاجر ونازف ملاصق لمنطقة الحركة الوظيفية بالدماغ ويتطلب إجراء تدخل جراحي.

تدخل جراحي

إلى ذلك، قال الفريق الطبي إن إجراء التدخل الجراحي تم باستخدام الميكروسكوب، وجهاز الملاحة والتحفيز الحركي، لافتاً إلى أن وجود الورم في منطقة ملاصقة لمنطقة الحركة الوظيفية في الدماغ زاد من مخاطر حدوث ضعف دائم أو شلل، ولكن مع وجود تقنية التحفيز لقشرة الدماغ والتي من خلالها يتم تحديد المناطق الوظيفية وتجنبها أثناء التدخل الجراحي.

وأكد أن العملية تكللت بالنجاح وبدون مضاعفات، وبعد متابعة المريض تحسن الوضع الصحي تدريجياً وعاود القدرة على المشي طبيعياً وخرج على إثرها من المستشفى.

بدوره، عبر المعتمر العراقي علي سطوان (20 عاماً) وذويه عن عميق شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين ورعايتهم لضيوف بيت الله الحرام، وتسخير كافة الإمكانيات لتأدية نسكهم بكل يسر وسهوله.