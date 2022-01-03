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الدفاعات السعودية تدمر هدفاً جوياً حوثياً أطلق نحو الطائف

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الدفاعات الجوية السعودية

الدفاعات السعودية تدمر هدفاً جوياً حوثياً أطلق نحو الطائف

التحالف: نتابع انطلاق نشاط عدائي باستخدام المسيرات المفخخة من صنعاء

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الاثنين، أن الدفاعات اعترضت ودمرت هدفا جويا معاديا أطلق نحو مدينة الطائف - غرب المملكة-.

وقالت إن التهديد الجوي أطلقته ميليشيا الحوثي من الداخل اليمني، مؤكدة اتخاذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين.

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من جانبه، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه يتابع انطلاق نشاط عدائي باستخدام المسيرات المفخخة من صنعاء.

وكان التحالف، نشر في وقتا سابق اليوم، لقطات لتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة، مساء أمس الأحد.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن السعودية ومواطنيها والمقيمين.

وكان التحالف أعلن مساء أمس، أن الدفاعات السعودية أسقطت ودمرت 3 مسيرات أطلقت باتجاه نجران.

كما أضاف في بيان أن قواته رصدت انطلاق الطائرات المسيرة من العاصمة صنعاء باتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

كما أكد على اتخاذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد والاستجابة فوراً.

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