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انخفاض عدد السائقين في السعودية.. لهذا السبب

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قيادة المرأة للسيارة

انخفاض عدد السائقين في السعودية.. لهذا السبب

تراجع أعداد الخدم وعمال تنظيف المنازل إلى 1.4 مليون خلال نفس الفترة من 2021

العربية.نت - مريم الجابر

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كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تراجع أعداد السائقين بنحو 200 ألف سائق، إذ سجلت خلال الربع الثالث من 2021 نحو 1.75 مليون سائق، مقابل 1.94 مليون سائق خلال نفس الفترة من 2020.

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وأشارت بيانات الهيئة إلى تراجع أعداد الخدم وعمال تنظيف المنازل إلى 1.4 مليون خلال نفس الفترة من 2021، مقابل 1.6 مليون في 2020، بينما ارتفع عدد مديري المنازل من 2101 إلى 2488.

كما أكدت المؤشرات ارتفاع أعداد طباخي ومقدمي الطعام من حوالي 51 ألفًا إلى 54 ألفًا، بينما انخفضت أعداد حراس المنازل والاستراحات والعمارات من 29 ألفًا إلى 25 ألفًا، ومزارعي المنازل من 2536 إلى 2238، والخياطين من 1462 إلى 1301، والممرضين في المنازل من 2959 إلى 1947 ممرضًا، وذلك خلال الربع الثالث 2021 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2020.

فيما ترجع أعداد نسب الانخفاض إلى قيادة المرأة للسيارة، والتي ساهمت في اكتفاء بعض الأسر وعدم حاجتها لاستقدام سائق خاص من الخارج.

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