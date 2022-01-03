تستمر 13 يوماً.. انطلاق قافلة "درب زبيدة" في هذا الموعد

تستعد قافلة درب زبيدة في نسختها الثانية للانطلاق يوم الخميس المقبل 6 يناير 2022 بمشاركة أكثر من 164 مشاركاً من هواة الهايكنج وركوب الخيل والإبل والطيران الشراعي والدرجات الهوائية والنارية، إضافة إلى عدد من مديري الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذين سيشاركون في انطلاق القافلة بدءاً من مدينة تربة - بركة العرايش 230 كيلومترا شمال حائل، داخل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وستستمر القافلة 13 يوماً تقطع خلالها على مسار درب زبيدة داخل الحدود الإدارية لمنطقة حائل 360 كيلومتراً وصولاً لمركز البعائث، مروراً بمدينة الأجفر ومدينة فيد التاريخية، ومحافظة سميراء، وتقام ضمن برنامج القافلة خمس احتفالات في خمسة مواقع على درب زبيدة في كلٍّ من تربة والأجفر وفيد وسميراء والبعائث، بمشاركة الشريك الرسمي للمبادرة إمارة منطقة حائل، والشريك البيئي الهيئة الملكية لتطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله، والراعي الرسمي للقافلة، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

مادة اعلانية

أهم الطرق القديمة

وقال المشرف العام على مبادرة قافلة درب زبيدة الدكتور عبدالعزيز العبيداء، إن القافلة في نسختها الثانية تسعى لتحقيق الأهداف التي أُطلقت من أجلها ومنها إحياء أحد أهم الطرق القديمة في العالم، وجعله رافداً اقتصادياً وثقافيا وسياحيا للمنطقة، وتنمية المناطق التي تقع على درب زبيدة، إضافة إلى تبني المبادرة المساهمة في مشروع السعودية الخضراء بزراعة الأشجار على مسار الدرب، وإدخال تدريب أبناء القرى والمدن الواقعة على درب زبيدة ضمن أهداف المبادرة لخلق الاستدامة لها من خلال تبني الأهالي لأهدافها، ومساهمتهم في برامج المبادرة.

تنوع المشاركين

من جهته، أكد عضو المبادرة الباحث التاريخي تركي المحيفر أن القافلة جاهزة للانطلاق وفق المخطط الزمني لها، وبتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة التي تقف مساندة وداعمة للمبادرة، مشيراً إلى أن جدول المسار الذي يُحدد المسافات اليومية أخذ في الاعتبار قدرات واستعدادات المشاركين لقطعها، مؤكداً أن تنوع المشاركين بين المشاة وركوب الخيل والإبل والدراجات الهوائية والطيران الشراعي أُخذ بالحسبان مع مراعاة الفروق بينهم، موضحاً أن المواقع الأثرية التي تقع على مسار الدرب سيتولى فرع هيئة التراث التعريف بها، مع تعريف مختصر جهزته المبادرة على لوحات خاصة لكل معلم أثري.

بدوره، قال عضو المبادرة فريح المهناء: إن عدد المشاركين في مرحلة الانطلاق تجاوز 164 مشاركاً، منهم 15 ضيفاً من المدعوين للمشاركة، و54 مشاة، والدراجات النارية 42 مشاركاً، والدراجات الهوائية 10 مشاركين، والركايب 11 مشاركا، إضافة إلى 32 منظما، مؤكدا أن سيارة إسعاف مجهزة تجهيزا كاملا سترافق القافلة طيلة الأيام تحسبا لأي طارئ – لا سمح الله- إضافة إلى عيادة بيطرية، ودعم لوجستي لاحتياجات المشاركين، مقدما شكره لجميع المشاركين على تواصلهم المستمر استعداداً للانطلاق.