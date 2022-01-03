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ببرنامج متخصص.. تدريب سعوديات لقيادة قطار الحرمين

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سعوديات قائدت لقطار الحرمين 

ببرنامج متخصص.. تدريب سعوديات لقيادة قطار الحرمين

العربية.نت - مريم الجابر

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" عن فتح باب التسجيل للسعوديات للتدريب في برنامج "قائدات قطار الحرمين السريع"، الذي يستمر لمدة عام، وينتهي بالعمل في شركة رينفي – السعودية، إحدى الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع.

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وأوضح مدير عام "سرب" المهندس عبدالعزيز الصقير، أن البرنامج التدريبي يبدأ فعليا في 15 فبراير المقبل، مبيناً أن مدة البرنامج عام كامل في محافظة جدة، متضمنة التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع.

وقال إن البرنامج سيسهم في تخريج قائدات سعوديات لقطار الحرمين إلى جانب خريجي البرامج السابقة التي خصصت للشباب، موضحاً أنه عبر البرنامج المطروح حاليا من خلال المعهد سيلبي الحاجة للمزيد من السعوديات المؤهلات في هذا التخصص النوعي بالتزامن مع ارتفاع الطلب والإقبال الكبير على رحلات قطار الحرمين.

المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية
المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية

تحقيق الاستدامة

إلى ذلك، أفاد الصقير، بأن المتدربة ستتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4 آلاف ريال خلال فترة التدريب، كما تسجَّل المتدربة كمشتركة في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول بصفتها موظفة تحت التدريب.

وأوضح أن المتدربة ستتقاضى بعد التخرج راتبا شهرياً يصل إلى 8 آلاف ريال عبر العمل مع شركة رينفي – السعودية، مؤكدا أن بنات الوطن يشكلن مكونا مهما في نسيج الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين، إذْ ستسهم فعليا في النهوض بصناعة الخطوط الحديدية وتحقيق الاستدامة فيها، كما سيسهمن بتميزهن في رفع الكفاءة وجودة الخدمات، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

يشار إلى أن التسجيل للبرنامج متاح ابتداءً من اليوم ويستمر حتى الـ 13 من يناير الجاري، عبر الموقع الإلكتروني www.srp.edu.sa.

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