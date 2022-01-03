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فيديو.. التحالف يدمر 3 مسيرات حوثية استهدفت جنوب السعودية

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من فيديو تدمير التحالف للمسيرات الحوثية

فيديو.. التحالف يدمر 3 مسيرات حوثية استهدفت جنوب السعودية

دبي - العربية.نت

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نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، لقطات لتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة، مساء أمس الأحد.

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وأكد اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن السعودية ومواطنيها والمقيمين.

وكان التحالف أعلن مساء أمس، أن الدفاعات السعودية أسقطت ودمرت 3 مسيرات أطلقت باتجاه نجران.

وأضاف في بيان أن قواته رصدت انطلاق الطائرات المسيرة من العاصمة صنعاء باتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

كما أكد على اتخاذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد والاستجابة فوراً.

ضرب مواقع الطائرات المسيرة

وجاء بيان التحالف بعدما أعلن صباح الأحد، استهداف وتدمير 4 مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري في العاصمة صنعاء، وذلك في استمرار لضرب مواقع الطائرات المسيرة.

وأوضح في بيان، بحسب ما أفادت وكالة "واس" السعودية، أنه اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

كما شدد على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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