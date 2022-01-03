فيديو.. التحالف يدمر 3 مسيرات حوثية استهدفت جنوب السعودية

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، لقطات لتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة، مساء أمس الأحد.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن السعودية ومواطنيها والمقيمين.

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وكان التحالف أعلن مساء أمس، أن الدفاعات السعودية أسقطت ودمرت 3 مسيرات أطلقت باتجاه نجران.

فيديو | #التحالف ينشر لقطات لتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية مساء أمس الأحد#الإخبارية pic.twitter.com/Q2wIzBcEFL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 3, 2022

وأضاف في بيان أن قواته رصدت انطلاق الطائرات المسيرة من العاصمة صنعاء باتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

كما أكد على اتخاذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد والاستجابة فوراً.

ضرب مواقع الطائرات المسيرة

وجاء بيان التحالف بعدما أعلن صباح الأحد، استهداف وتدمير 4 مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري في العاصمة صنعاء، وذلك في استمرار لضرب مواقع الطائرات المسيرة.

وأوضح في بيان، بحسب ما أفادت وكالة "واس" السعودية، أنه اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

كما شدد على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.