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لأول مرة في السعودية.. معرض تشكيلي للمكفوفين بنجران

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المشاركات في المعرض

لأول مرة في السعودية.. معرض تشكيلي للمكفوفين بنجران

تم استقطاب الفنانين المشاركين من فئة المكفوفين من جميع أنحاء المملكة بهدف إبراز جهودهم

العربية.نت - مريم الجابر

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ينطلق معرض الفن التشكيلي "بارقة" لفئة المكفوفين من جميع أنحاء السعودية، غداً الثلاثاء، والذي يقام لأول مرة، وينظمه النادي الأدبي بنجران بالتعاون مع جمعية "بصيرة"، ويستمر لمدة 3 أيام، ويفتتحه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بقاعة كلية التقنية.

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ويشارك في المعرض حوالي 12 فنانا، ويقوم المشاركون بعرض لوحاتهم التي قاموا برسمها، كما يقومون بالرسم أمام الجمهور، كما تشارك بعض الجهات الحكومية، كإدارة التعليم وجامعة نجران، ومدارس الأحفاد الأهلية، وبعض الجمعيات المتخصصة في خدمة الكفيف، وجمعية شمعة أمل، ونادي المعاقين، ونور نجران.

كما أوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي والمشرف العام على المعرض سعيد آل مرضمه، أن هذا المعرض يعتبر الأول من نوعه على مستوى السعودية والأندية الأدبية، وتم استقطاب الفنانين المشاركين من فئة المكفوفين من جميع أنحاء المملكة، بهدف إبراز جهودهم.

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