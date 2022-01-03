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وزير خارجية السعودية من الأردن: بحثنا دور إيران المزعزع للاستقرار

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وزيرا خارجية السعودية والأردن
وزيرا خارجية السعودية والأردن

وزير خارجية السعودية من الأردن: بحثنا دور إيران المزعزع للاستقرار

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أنه بحث في الأردن، التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة.

كما أشار خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من عمّان، إلى أن الطرفين بحثا دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم.

وأكد في الوقت عينه أن يد المملكة ممدودة للحوار في حال عالجت طهران ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

تعزيز العلاقات

من جهته، دان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، كل الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها السعودية، مثمنا مواقف المملكة المساندة للأردن.

وكان الصفدي التقى في مقر الخارجية الأردنية، وزير الخارجية السعودي، وبحثا "سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وآخر المستجدات الإقليمية".

كما عقد الجانبان مباحثات تركزت على سبل تعزيز العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وتنسيق المواقف حول المستجدات الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أفاد بيان الخارجية الأردنية.

يذكر أن الخارجية السعودية انتقدت مرارا، الدور الإيراني المزعزع لأمن المنطقة، ودعم الميليشيات في عدد من البلدان العربية، داعية إلى وقف مثل تلك الممارسات التي تعرقل أي سبل للحوار أو الحل.

وتدعم السلطات الإيرانية العديد من الميليشيات سواء في العراق أو سوريا ولبنان، بالإضافة إلى اليمن.

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