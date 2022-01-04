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السعودية.. نزاهة تحقق مع 641 متهماً في قضايا إدارية وجنائية

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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

السعودية.. نزاهة تحقق مع 641 متهماً في قضايا إدارية وجنائية

توقيف 233 مواطناً ومقيماً وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية خلال جولات رقابية في شهر

العربية.نت - نادية الفواز

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، التحقيق مع 641 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت 233 مواطناً ومقيماً وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، وذلك خلال 5518 جولة رقابية، نفذتها خلال شهر جمادى الأولى 1443هـ.

وأوضحت "نزاهة" في بيان، الثلاثاء، أن من بين المتهمين مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، مشيرة إلى أن الموقوفين تورطوا بجرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، واختلاس المال العام، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.

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وبينت أنهم موظفون في وزارات: الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وحثت الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات: الهاتف المجاني، البريد الإلكتروني، الفاكس، وذلك للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه.

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