وزير الصحة السعودي: نتوقع ارتفاعا بإصابات كورونا بالأيام المقبلة

توقع وزير الصحة السعودي، فهد عبد الحمن الجلاجل، اليوم الثلاثاء، "ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا خلال الأيام المقبلة". وقال: "أغلب الموجودين في العناية المركزة من الذين لم يستكملوا اللقاح".

نرصد حالياً ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا ونتوقع زيادتها خلال الأيام القادمة.

إلا أن اللقاح -ولله الحمد- أثبت فعاليته في تخفيف الأعراض ودخول المستشفيات، وقلقنا على فئة لم تستكمل جرعاتها، فأغلب من في العناية المركزة هم من غير مستكملي التحصين، حفظ الله الجميع بحفظه. — فهد الجلاجل (@FahadAlJalajel) January 4, 2022

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 2585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل حالتي وفاة.

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كما أعلنت عن تعافي 375 حالة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 543,129 حالة.

#الصحة تعلن عن تسجيل (2585) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (375) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (543,129) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/ltwCJFN8bQ — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 4, 2022

ويوم أمس الاثنين، أعلنت السعودية ارتفاعا بنحو 70% في عدد إصابات فيروس كورونا خلال يوم واحد، كما شهدت ارتفاعا بنحو 50% في عدد الحالات الحرجة المصابة بكورونا خلال يوم واحد.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أعلن الأحد، أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في البلاد يشهد تسارعاً عالياً في الارتفاع.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحافي حول مستجدات فيروس كورونا، إن موجات كوفيد 19 السابقة مرت بعدة مراحل، لكن الموجة الأخيرة هي "الأعلى بلا منازع".

كما تابع: "المنحنى الوبائي في المملكة يسجل موجة تواكب الموجة العالمية من حولنا، وتسارعاً عالياً في الارتفاع في غضون أربعة أيام، ونتوقع زيادة في الارتفاع".

وأشار إلى أن أعداد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية ودخول العناية الحرجة "معظمها حالات لم تستكمل جرعات اللقاحات".