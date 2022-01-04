انطلاق ملتقى اليمن والسعودية في مواجهة الإرهاب الحوثي الإيراني

افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في الرياض، اليوم الثلاثاء، ملتقى علماء ودعاة اليمن في السعودية، الذي بدأت أعماله تحت عنوان "اليمن والسعودية في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي الإيراني"، وتنظمه الوزارة ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن، في إطار الجهود العلمية والدعوية التي يقدمها البرنامج.

وشارك في افتتاح الملتقى وزير الأوقاف والإرشاد اليمني محمد بن عيضة شبيبة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، وجمع من العلماء والدعاة من مختلف مكونات الشعب اليمني.

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دور علماء اليمن

وخلال الملتقى، أكد آل الشيخ دعم السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للشعب اليمني، منوها بدور علماء اليمن ومسؤوليتهم تجاه أبناء وطنهم في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، حتى يتحقق الأمن والاستقرار في ربوع بلادهم، ومشدداً على حرص الشؤون الإسلامية على مساندة ودعم علماء ودعاة اليمن في إيصال رسالتهم الدعوية والعلمية والفكرية وبيان خطر الميليشيات الحوثية الإيرانية على العقيدة والهوية الإسلامية، داعياً إلى تنسيق الجهود ومضاعفتها في العمق اليمني لإنقاذ الشعب اليمني من طمس هويته وتدمير شخصيته.

إثر ذلك، ألقى وزير الأوقاف والإرشاد اليمني كلمة أشاد فيها بالدور الذي تقدمه السعودية، من دعم وإسناد لليمن حكومةً وشعباً لن ينساه التاريخ، منوهاً بدور الوزارة في دعم ورعاية أعمال برنامج التواصل مع علماء اليمن وجهوده الدعوية والعلمية والفكرية، ومؤكداً أن المملكة واليمن جسد واحد، وهمٌّ واحد، وقضية واحدة، وكما أن الحوثي يستهدف مهد العروبة فهو يستهدف مهبط الوحي، وهناك حقد صفوي على أرض العروبة ومهبط الوحي، وأكد ضرورة تكاتف جهود العلماء والدعاة في الحفاظ على الهوية اليمنية الإسلامية التي يحاول الحوثي اختطافها والتفرد بشبابها وغرس الأفكار العنصرية الغريبة على الدين والعروبة والشيم والقيم والإسلام.

بدوره، استعرض المشرف على البرنامج بوزارة الشؤون الإسلامية محمد العريفي، برامج وأعمال ومنجزات برنامج التواصل مع علماء اليمن، في تسخير كل الإمكانات لدعم جهودهم العلمية والدعوية للتصدي للأفكار الضالة، على رأسها فكر الميليشيا الحوثية التي تدعمها إيران.

جلسات الملتقى

عقب ذلك، بدأت جلسات الملتقى بمناقشة محاوره التي ركزت على جهود السعودية في مكافحة التطرف الحوثي الإيراني، ودورها في المجال الإنساني، ودور الحكومة الشرعية والتحالف العربي في مواجهة العدوان الحوثي الإيراني.

وتطرق المؤتمر إلى موقف علماء اليمن ودورهم تجاه ما يتعرض له اليمن من عدوان حوثي إيراني. كما استُعرِض الواجب الرسمي والشعبي ودور المنظمات الحقوقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له اليمن من عدوان حوثي إيراني.

كما استعرض صوراً من انتهاكات الحوثيين الإرهابية في حق الإنسان اليمني، ونماذج من الانحراف العقائدي للحوثيين وخطرهم على المجتمع اليمني.