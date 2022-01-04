مشهد يحبس الأنفاس.. إنقاذ سيارة كادت تسقط في وادٍ سعودي

استطاعت مجموعة من المشاركين في جلسة على ضفاف أحد الأودية في السعودية، إنقاذ سيارة انجرفت على حافة مجرى وادٍ من السقوط، وذلك في مقطع فيديو رائج على منصات التواصل، تم تصويره عبر طائرة درون.

وكانت السيارة تمضي على حافة الطريق بجوار أحد الأودية الجارية بالمياه، عندما فوجئ السائق بوجود كتلة صخرية أمامه، وحاول الإسراع للابتعاد عن حافة مجرى السيل، ولكنه فشل في ذلك وسقط الجزء الخلفي من المركبة في المياه، وعلى الفور هرع القريبون من موقع الحادث لإنقاذ السيارة ومن فيها، عن طريق سحبها بواسطة 3 مركبات من الأمام، وإبعادها عن المنطقة الخطرة.

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تحذير من جريان الأودية

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق السعودية هذه الأيام من التعرض إلى موجة من الأمطار بين الشديدة والمتوسطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية أو في بطون الأودية والمواقع المنخفضة، والحذر من السيول المنقولة مع الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتكم.