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وزير خارجية السعودية من أثينا: قلقون من التجاوزات الإيرانية في برنامجها النووي

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الأمير فيصل بن فرحان (أرشيفية من فرانس برس)
الأمير فيصل بن فرحان (أرشيفية من فرانس برس)
نووي إيران

وزير خارجية السعودية من أثينا: قلقون من التجاوزات الإيرانية في برنامجها النووي

قال وزير الخارجية السعودي إنه بحث في العاصمة اليونانية التهديد الحوثي للملاحة الدولية

دبي - قناة العربية

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أعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن "قلق المملكة من التجاوزات الإيرانية خصوصا في مجال برنامجها النووي".

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي المشترك في أثينا، الثلاثاء، مع نظيره اليوناني وزير الخارجية نيكوس دندياس.

وأشار الوزير السعودي إلى أن "التجاوزات الإيرانية تتناقض مع ما تعلنه طهران من سلمية برنامجها النووي".

وأكد على "موقف المملكة الداعم للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي".

وذكر وزير الخارجية السعودي أنه "تبادل الآراء مع وزير الخارجية اليوناني حيال ملف المفاوضات النووية المتعثرة بين إيران ودول 5+1".

وقال وزير الخارجية السعودي، إنه أوضح لوزير الخارجية اليوناني "تهديد جماعة الحوثي للملاحة الدولية، وآخرها اختطاف سفينة مدنية في عرض البحر".

وشدد الوزير السعودي خلال المباحثات على "خطورة استمرار ميليشيا الحوثي في رهانها على الخيارات العسكرية في اليمن".

وأعلن أنه تناول في العاصمة اليونانية، الهجمات الحوثية على المملكة، مشيرا إلى أنه بحث ونظيره اليوناني وسائل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تطرقت المحادثات، بحسب وزير الخارجية السعودي، إلى تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وأشار الوزير السعودي إلى أن المحادثات شملت أيضا مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

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وقالت صحيفة "إيكاثيميرين" اليونانية في وقت سابق، إن الوزيرين سيبحثان التطورات في شرق المتوسط ومنطقة الخليج.

وأضافت الصحيفة أن الوزيرين سيناقشان أيضا العلاقات الثنائية في مجالات الدفاع والاقتصاد والاستثمار، فضلا عن التعاون في إطار المنظمات الدولية.

وأشارت إلى أن هذه هي ثاني زيارة للوزير السعودي لأثينا في أقل من عام، حيث سبق أن شارك في منتدى الصداقة في فبراير/ شباط الماضي.

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