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شاهد.. إعصار "قمعي" في حائل والأرصاد تعلق

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صورة من الإعصار
السعودية

شاهد.. إعصار "قمعي" في حائل والأرصاد تعلق

عادة ما تحدث على اليابسة، حيث تُسمى الظاهرة التي تحدث في البحر "الشاهقة المائية"

العربية.نت - نادية الفواز 

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علق المركز الوطني للأرصاد، على الفيديو المتداول للظاهرة الجوية التي شهدتها منطقة حائل في الفترة الأخيرة.

وأوضح مركز الأرصاد اليوم، أن الظاهرة الجوية التي شهدتها حائل نادرة الحدوث، وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة، والتي قد تتجاوز سرعة الرياح فيها 60 كيلومترًا/ ساعة.

وأشار إلى أن هذه الحالة يُطلق عليها أرصاديًا "الإعصار القمعي"، الترنيدو مبينا أنها عادة ما تحدث على اليابسة، حيث تُسمى الظاهرة التي تحدث في البحر "الشاهقة المائية".

هذا وقد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع الإعصار القمعي باعتباره ظاهرة نادرة وغريبة على طقس السعودية.

يذكر أن منطقة حائل قد حظيت بكميات هائلة من الأمطار خلال الأيام الماضية ضمن موجة الأمطار التي هطلت على المملكة وشملت العديد من المناطق.

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