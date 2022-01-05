محمد عبده يُرزق بطفل جديد ويسميه "سلمان"

أعلن المطرب السعودي فنان العرب، محمد عبده، عن تسمية مولوده الجديد "سلمان" تيمنًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقال فنان العرب في تغريده له عبر تويتر، اليوم الأربعاء: "الحمد لله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود سمّيته سلمان، تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".

وانهالت المباركات والتهاني على الفنان محمد عبده من متابعيه، داعين الله تعالى أن يمن عليه بالصحة والعافية.

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يذكر أن فنان العرب قد رزق بطفلة اسمها "العنود"، لتكون هي رقم 10 في مجموع أبنائه، والعنود شقيقة خالد وعالية، من زوجته الثانية الفرنسية ذات الأصول الجزائرية.

وكان عبده رُزق بطفله خالد في مارس عام 2013، بينما جاءت ابنته عالية في يناير عام 2016. أما أبناء محمد عبده السبعة الآخرون، فهم من زوجته الأولى وأسماؤهم: نورة، وود، وريم، وهيفاء، وعبد الرحمن، وبدر، ودلال.