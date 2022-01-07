أصغر من تجوب العالم بطائرتها تهبط في العاصمة السعودية

زارا روذرفورد، أصغر طيار امرأة تقوم برحلة انفرادية حول العالم، هبطت أمس الخميس بطائرتها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، من ضمن رحلة تهبط فيها بمطارات 52 دولة في 5 قارات "لحث النساء على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والاهتمام بالطيران"، وفقا لما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية.

وما تتفاءل به Zara Rutherford التي ولدت عام 2000 في بلجيكا، لأب كان في السابق طيارا بالقوات الجوية البريطانية، اسمه سام، ولأم بلجيكية اسمها بياتريس، طيارة سابقة أيضا، هو أن تنهي في منتصف يناير الجاري، رحلتها التي بدأت في أغسطس الماضي من مطار Kortrijk-Wevelgem بالشمال الغربي البلجيكي، لتقطع مسافة 51 ألف كيلومتر بطائرة، طراز Shark UL خفيفة الوزن، ومعروفة بأنها أسرع شراعية في العالم.

مادة اعلانية

ولدى وصولها إلى الرياض، قادمة من الإمارات، كانت في استقبالها سفيرة بلجيكا لدى المملكة، دومينيك مينور، وعدد من مسؤولي شركة مطارات الرياض ونادي الطيران السعودي، حيث رحبوا بها في حفل استقبال عبرت فيه عن سعادتها بوصولها إلى الرياض، وقالت إن الرحلة "تجاوزت كل توقعاتي ومنحتني لحظات لا تنسى وتحديات هائلة، واستمتعت بالمنظر الرائع عند التحليق فوق المملكة، وكانت كل لحظة مررت بها بمثابة تجربة استثنائية" وفق تعبيرها.

تمكين المرأة السعودية في مجال الطيران

كما أضافت زارا، الحاصلة على الجنسيتين البريطانية والبلجيكية، أنها تسعى لأن تكون أصغر امرأة بالعالم تحلق منفردة حوله، لتسجيل رقم قياسي بكتاب "غينيس" للأرقام القياسية، ولتشجيع الفتيات والنساء على تحقيق أحلامهن بمثل هذه الرحلة، وإلهامهن للالتحاق بمهن في العلوم والطيران.

وتهدف المملكة من خلال استضافتها بالتنسيق مع نادي الطيران السعودي، وبالتعاون مع هيئة الطيران المدني، وشركة مطارات الرياض، إلى تسليط الضوء على دور المرأة في قطاع الطيران، خصوصا تمكين المرأة السعودية في مجال الطيران بالمملكة، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 إيماناً بدورها الريادي بتطوير وتعزيز صناعة الطيران في عدة مجالات.