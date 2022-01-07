الكاتب السعودي عبدالله بن بخيت ضيف "سؤال مباشر"

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الروائي والكاتب الصحافي السعودي عبدالله بن بخيت للحديث عن التغييرات في السعودية، وأثرها على ضعف سطوة الصحوة، وضرورة محاربة جذورها التي تعتمد أحيانا على الخرافات، وذلك من خلال زيادة الوعي في المجتمع، ودور هذه التغييرات في خلق نمط جديد لحياة السعوديين خاصة النساء.

كما يتناول بن بخيت الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ورؤيته لمصير هذا الحزب، فضلاً عن دور التراكمات السلبية في وجود الحزب وتنامي قوته في لبنان.

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ويشير الكاتب السعودي أيضا إلى رواية الدحو وأسباب منعها من النشر، وتركيز رواياته أيضاً على الجانب الإنساني في المجتمع.