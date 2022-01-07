.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الكاتب السعودي عبدالله بن بخيت ضيف "سؤال مباشر"

  • الخط

الكاتب السعودي عبدالله بن بخيت ضيف "سؤال مباشر"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الروائي والكاتب الصحافي السعودي عبدالله بن بخيت للحديث عن التغييرات في السعودية، وأثرها على ضعف سطوة الصحوة، وضرورة محاربة جذورها التي تعتمد أحيانا على الخرافات، وذلك من خلال زيادة الوعي في المجتمع، ودور هذه التغييرات في خلق نمط جديد لحياة السعوديين خاصة النساء.

بعد سقوطها في إسرائيل.. درون لحزب الله تفضح أسراره العرب والعالم بعد سقوطها في إسرائيل.. درون لحزب الله تفضح أسراره

كما يتناول بن بخيت الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ورؤيته لمصير هذا الحزب، فضلاً عن دور التراكمات السلبية في وجود الحزب وتنامي قوته في لبنان.

ويشير الكاتب السعودي أيضا إلى رواية الدحو وأسباب منعها من النشر، وتركيز رواياته أيضاً على الجانب الإنساني في المجتمع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بالصور.. رياض محرز يتزوج عارضة بريطانية على الطريقة الإسلامية بالصور.. رياض محرز يتزوج عارضة بريطانية على الطريقة الإسلامية
ملكة جمال بريطانية منعت دخول أميركا.. بسبب مكان ولادتها! ملكة جمال بريطانية منعت دخول أميركا.. بسبب مكان ولادتها!
الأكثر قراءة
بعد قفزة إصابات كورونا بالسعودية.. الداخلية تشدد على التباعد بعد قفزة إصابات كورونا بالسعودية.. الداخلية تشدد على التباعد
التحالف: الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة التحالف: الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة
أصغر من تجوب العالم بطائرتها تهبط في العاصمة السعودية أصغر من تجوب العالم بطائرتها تهبط في العاصمة السعودية
تركي آل الشيخ يغرد: تعود هذا الجسد على مشرط الجراح تركي آل الشيخ يغرد: تعود هذا الجسد على مشرط الجراح
شاهد كيف هب سعوديون لنجدة سائق انقلبت مركبته في رالي داكار شاهد كيف هب سعوديون لنجدة سائق انقلبت مركبته في رالي داكار
السعودية: علاقتنا مع لبنان أعمق من تصريحات غير مسؤولة السعودية: علاقتنا مع لبنان أعمق من تصريحات غير مسؤولة
قبل أن تذهب
تحذير محبط.. متحورات كورونا لن تتوقف
تحذير محبط.. متحورات كورونا لن تتوقف
اكتشف المزيد