شاهد كيف هب سعوديون لنجدة سائق انقلبت مركبته في رالي داكار

انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، يُظهر مبادرة عدد من الشبان لنجدة أحد السائقين الذي انقلبت مركبته في رالي داكار الذي انطلق في مدينة حائل بالمملكة.

فقد تعرض متسابق في رالي داكار السعودية 2022، أمس الخميس، لحـادث أدى إلى انقلاب مركبته، ووثق المصور عبدالله العكشان لحظة انقلاب المركبة، ونشره على حسابه في تويتر.

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وأظهر الفيديو عدداً من الشبان السعوديين المتواجدين بالموقع يقدمون المساعدة، حيث نجحوا بإعادة السيارة إلى وضعها الطبيعي بعدما انقلبت على جانبها الأيمن، فيما انطلق قائدها لإكمال السباق.

انقلاب احد المتسابقين اليوم pic.twitter.com/rjaT7Hg8G2 — عبدالله العكشان 🇸🇦 (@AbdullahAlaksha) January 6, 2022

يذكر أن رالي داكار يقام للسنة الثالثة على التوالي في السعودية، خلال الفترة من 1 إلى 14 يناير 2022، بمشاركة 430 مركبة في مختلف فئات السباق و148 مركبة أخرى في "داكار كلاسيك"، وبمسافة تزيد على 8000 كلم، في نسخة تعدّ هي الأكبر من حيث عدد المشاركين الذين سيمثلون أكثر من 70 دولة من مختلف دول العالم.

مع أول أيام العام الجديد 2022 وبدعم قيادتنا الغالية - حفظها الله - تستمر استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية بانطلاق #داكار_السعودية2022 🚩



بالتوفيق للمشاركين وأهلاً بداكار في مملكة الخير والعطاء 🇸🇦🇸🇦#Dakar2022 pic.twitter.com/hcwgXGz6vv — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) January 1, 2022

ويتألف مسار الرالي هذا العام من مرحلة تمهيدية واحدة و12 مرحلة عادية، يتخللها يوم واحد للراحة في الرياض هو يوم 8 يناير، إذ يستهل السائقون رحلتهم الشاقة برحلة تمهيدية من جدة إلى حائل في الأول من يناير، على أن يكون يوم 2 يناير بداية السباق الفعلية من حائل، مرورا بالأرطاوية والقيصومة والرياض، ثم الدوادمي فوادي الدواسر وبيشة، وانتهاءً بجدة.