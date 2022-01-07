.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد روسيا.. مندوب السعودية في فيينا يلتقي مبعوث أميركا

  • الخط
من محادثات فيينا يوم 9 ديسمبر (رويترز)
من محادثات فيينا يوم 9 ديسمبر (رويترز)

بعد روسيا.. مندوب السعودية في فيينا يلتقي مبعوث أميركا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد اجتماعه أمس بالمندوب الروسي في فيينا، التقى المندوب السعودي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان اليوم الجمعة، المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، بحسب ما أفادت معلومات لـ العربية/الحدث.

كما كشفت المعلومات أن المندوب السعودي التقى أمس، رئيس الوفد الفرنسي فيليب ايريرا.

أوليانوف: أطلعت مندوب السعودية على وضع محادثات فيينا العرب والعالم أوليانوف: أطلعت مندوب السعودية على وضع محادثات فيينا

وكان الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان اجتمع أمس أيضاً بالمندوب الروسي ميخائيل أوليانوف، حيث أطلعه الأخير على آخر المستجدات المتعلقة بالمحادثات مع إيران، بشأن برنامجها النووي.

وأوضح أوليانوف في تغريدة على حسابه في تويتر أمس أنه تبادل مع المندوب السعودي آفاق الحوار الأمني في منطقة الخليج.

مواجهة تصعيد إيران

وكان الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان أكد في وقت سابق من الشهر الفائت أن المملكة تتابع عن كثب محادثات فيينا وما توصلت إليه الاجتماعات، حيث أكدت الأطراف المعنية حرصها على مواجهة التصعيد الإيراني لإيجاد الحلول الشاملة.

كما قال في حينه إن "المملكة تؤكد على دعمها المستمر لجميع الجهود الدولية الرامية لضمان منع إيران من حيازة السلاح النووي، وتدعو إلى عدم إضاعة الفرصة والمزيد من الوقت للوصول إلى حل يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

مندوب السعودية في وكالة الطاقة الذرية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان
مندوب السعودية في وكالة الطاقة الذرية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان

يذكر أن المحادثات النووية بين إيران والدول الغربية -بريطانيا فرنسا ، ألمانيا بالإضافة إلى الصين وروسيا، وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، كانت انطلقت في أبريل الماضي 2021، متممة 7 جولات قبل أن تتوقف في يونيو، عقب انتخاب الرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي، ومن ثم تستأنف في نوفمبر الماضي.

إلا أن الفرقاء لم يتوصلوا حتى الآن إلى توافق يذلل كافة العقبات، لاسيما تلك المتعقلة بمئات العقوبات التي فرضت خلال السنوات الماضية على إيران، ومنها ما يتعلق بالإرهاب، وليس فقط النشاط النووي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بالصور.. رياض محرز يتزوج عارضة بريطانية على الطريقة الإسلامية بالصور.. رياض محرز يتزوج عارضة بريطانية على الطريقة الإسلامية
ملكة جمال بريطانية منعت دخول أميركا.. بسبب مكان ولادتها! ملكة جمال بريطانية منعت دخول أميركا.. بسبب مكان ولادتها!
الأكثر قراءة
بعد قفزة إصابات كورونا بالسعودية.. الداخلية تشدد على التباعد بعد قفزة إصابات كورونا بالسعودية.. الداخلية تشدد على التباعد
التحالف: الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة التحالف: الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة
أصغر من تجوب العالم بطائرتها تهبط في العاصمة السعودية أصغر من تجوب العالم بطائرتها تهبط في العاصمة السعودية
تركي آل الشيخ يغرد: تعود هذا الجسد على مشرط الجراح تركي آل الشيخ يغرد: تعود هذا الجسد على مشرط الجراح
شاهد كيف هب سعوديون لنجدة سائق انقلبت مركبته في رالي داكار شاهد كيف هب سعوديون لنجدة سائق انقلبت مركبته في رالي داكار
السعودية: علاقتنا مع لبنان أعمق من تصريحات غير مسؤولة السعودية: علاقتنا مع لبنان أعمق من تصريحات غير مسؤولة
قبل أن تذهب
تحذير محبط.. متحورات كورونا لن تتوقف
تحذير محبط.. متحورات كورونا لن تتوقف
اكتشف المزيد