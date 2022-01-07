ضبط أكثر من 190 مليون حبة مخدرة.. خلال 2021

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية من ضبط أكثر من 190 مليون حبة مخدرة خلال عام 2021، معظمها من حبوب الكبتاغون.

ونجحت الهيئة في ضبط حوالي 37 ألف كيلوغرام من المخدرات كالحشيش والهيروين والكوكايين والقات وغيرها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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كذلك، ضبطت أكثر من 234 ألف زجاجة من الخمور و(‎4,155) لتر كمواد سائلة من الخمور، وفق الأرقام الرسمية.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة ضبط أكثر من 3.9 مليون قطعة مغشوشة ومقلدة في إطار جهودها عبر منافذها الجمركية لإحكام الرقابة على الواردات للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد.

ويكشف حجم تلك المضبوطات الكفاءة العالية لفرق العمل في 41 منفذا جمركيا تستخدم جميعها التقنيات الأمنية الحديثة والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، وغيرها من الأساليب التي أسهمت في الحد من خطر دخول هذه الممنوعات إلى داخل السعودية.

كما، أكدت هذه المنجزات المتحققة في مجال تعزيز الأمن، مواصلة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر منافذها البرية والبحرية والجوية المضي في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات السعودية.

والعمل في سبيل ذلك على مكافحة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه، تحقيقًا لأحد أبرز مهامها ومرتكزاتها، بالإسهام في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.