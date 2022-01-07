شاهد.. القبض على سعودي صدم سيارة فتاة وأدى لانقلابها

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سعودي تعمد الاصطدام بمركبة كانت تقودها فتاة على أحد الطرق الرئيسة في الطائف -غرب السعودية- مما أدى إلى انقلابها وإصابة الفتاة إصابات بسيطة.

بدوره، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، فإن شرطة محافظة الطائف قبضت على الجاني، وهو مواطن، جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحالته إلى النيابة العامة.

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وأكد أن الحالة الصحية للفتاة مستقرة.