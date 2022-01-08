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شاهد سفير اليابان بالسعودية على الجمل.. "ستدمن حب الصحراء"

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شاهد سفير اليابان بالسعودية على الجمل.. "ستدمن حب الصحراء"

مغردون للسفير الياباني: ستدمن حب صحرائنا العربية في مثل هذه الأوقات من السنة

العربية.نت - نادية الفواز

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عبر السفير الياباني في السعودية فوميو إيواي عن سعادته بزيارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، وركوب الجمل لأول مرة في حياته.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" اليوم السبت: "لقد سعدت بزيارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يوم أمس. والشيء الجميل هو أنه للمرة الأولى في حياتي قمت بتجربة ركوب الجمال".

كما أضاف: يعتبر هذا المهرجان أكبر مهرجان للإبل في العالم.

إلى ذلك، أخبر محبيه أنه تعلم بضع كلمات عربية جديدة تصف ألوان الإبل مثل (الوضح، الشقح، الشعل، الخمر، الصفر، والمجاهيم).

هذا وقد تفاعل مغردو تويتر مع الفيديو الذي نشره السفير على حسابه الخاص، مرحبين بالسفير ومعتزين بمشاركته اهتماماتهم وحبهم للإبل، مؤكدين على اعتزازهم بالعلاقات السعودية اليابانية.

كما أكد بعضهم للسفير أنه "سيدمن حب الصحراء العربية في مثل هذه الأوقات من السنة"، متمنين له الاستمتاع بركوب الجِمال.

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