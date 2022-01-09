.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية.. 10 سيدات يتنافسن في أول شوط نسائي للإبل

  • الخط
سعوديات يتنافسن في أول شوط نسائي للأبل
عروض الهجانة والفارسات جذبت الحضور ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادس

السعودية.. 10 سيدات يتنافسن في أول شوط نسائي للإبل

عروض الهجانة والفارسات جذبت الحضور ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادس

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

وسط حضور نسائي كثيف، استمتع حضور مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، بعروض أول شوط للنساء لأول مرة في تاريخ المهرجان، حيث أقيم السباق النسائي الفردي المخصص للمغاتير بجميع ألوانها، وتنافسن للحصول على مراكز متقدمة في هذا السباق، من أجل تسجيل أسمائهن في أول سباق نسائي للإبل.

وشهد السبت، دخول الفرديات المشاركة في شوط النساء المفتوح المستحدث ضمن منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته السادسة المقامة في الصياهد الجنوبية، وبلغ عدد المشاركات 38 مشاركة في فئة فردي المغاتير.

من حضور الشوط النسائي
من حضور الشوط النسائي

10 مشاركات

في حين استعرضت الفرديات المشاركة في الشوط أمام لجنة التحكيم النهائي وجمهور المدرجات اليوم السبت لتتويج الفائزات، وبلغ عدد المشاركات في الشوط النسائي 38 مشاركة، وهو شوط تشجيعي في فئة المغاتير فرديات، وكل مشتركة تشارك في فردية واحدة، وعند الفرز المبدئ تأهل 10 مشاركات اللاتي تم عرضهم أمام لجان التحكيم، ومن ثم حصد 5 مشاركات على المراكز الأولى.

من الحاضرات
  • من الحاضرات
  • عروض الفارسات
  • سعوديات يتنافسن في أول شوط نسائي للأبل .
  • حضور نسائي لافت
  • جانب من عروض الشوط النسائي
  • الزي البدوي
  • الزي الشعبي
7 صور
من الحاضرات
من الحاضرات
عروض الفارسات
عروض الفارسات
سعوديات يتنافسن في أول شوط نسائي للأبل .
سعوديات يتنافسن في أول شوط نسائي للأبل .
حضور نسائي لافت
حضور نسائي لافت
جانب من عروض الشوط النسائي
جانب من عروض الشوط النسائي
الزي البدوي
الزي البدوي
الزي الشعبي
الزي الشعبي

تمكين المرأة

وهدفت المشاركة النسائية في المهرجان إلى نشر مفهوم مشاركة المرأة السعودية بالزي الشعبي، كذلك توفر تحديات ومنافسات قوية بين المشاركات، وتمكين المرأة من المشاركة في المنقيات سواء كان سيف الملك أو بيرق المؤسس أو كأس النادي أو نخبة النخبة، كما أن طريقة التحكيم تكون مختلفة بنفس مقاييس الجمال، وليس بالشرط أن تكون المواصفات قوية، وكانت هناك عدة فعالية منها اللبس الشعبي النسائي واللبس البدوي، وتم دعوة مجموعة المهتمات في اللبس الشعبي والزي التراثي وبعض المسؤولات الموجودات في جهات معينة.

من الحاضرات الشوط النسائي
من الحاضرات الشوط النسائي

أكبر مهرجان من نوعه

فيما جذبت عروض الهجانة والفارسات ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة، حيث تحتضن العاصمة السعودية الرياض أكبر مهرجان من نوعه في العالم، والمتخصص في الإبل وعلامات جمالها، جامعاً كبار المُلاّك من السعودية ودول الخليج والدول العربية، وبعض المشاركين من دول العالم كالولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا، ويرجّح أن يشارك في المهرجان عدد من الملاك يمتلكون نحو 33 ألف متن.

ويصاحب المهرجان الضخم المبني على مساحة 32 كلم مربع ويقع إلى الشمال الشرقي من الرياض بنحو 100 كلم عروض ترفيهية وثقافية تجعل منه كرنفالاً عالمياً ويعمل فيه نحو خمسة آلاف فرد ويقصده السياح من مختلف دول العالم بأعداد تفوق 100 ألف زيارة يومية.

كما يحدث مهرجان الملك عبد العزيز للإبل حراكاً هائلاً على الصعد الاقتصادية من خلال احتوائه على أسواق شعبية مختصة بمعروضات الأسر المنتجة إلى جانب سوق لبيع وشراء الإبل يعتبر الأضخم على مستوى منطقة الخليج من حيث الصفقات والتداول المالي بإجمالي يقترب من ثلاثة مليارات ريال، أو عبر الجوانب الثقافية ذات المنبع الخاص بالموروث والأصالة الإنسانية من فنون وتراث.

ويتخلل المهرجان فعاليات في الشعر والمسرح والغناء وعروض في الترفيه تلبّي جميع الأعمار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
منها نسيان حافظة النقود وبطاقات الهوية.. 6 علامات مبكرة تشير للإصابة بالخرف منها نسيان حافظة النقود وبطاقات الهوية.. 6 علامات مبكرة تشير للإصابة بالخرف
هكذا كادت أهم مدن فرنسا أن تزول من الخارطة عقب الثورة هكذا كادت أهم مدن فرنسا أن تزول من الخارطة عقب الثورة
الأكثر قراءة
السعودية: ننسق مع فرنسا حول نتائج التحقيق بحادث رالي داكار السعودية: ننسق مع فرنسا حول نتائج التحقيق بحادث رالي داكار
شتاء جازان.. تحقيق بعد انتشار فيديوهات لفرقة راقصة شتاء جازان.. تحقيق بعد انتشار فيديوهات لفرقة راقصة
السعودية.. 10 سيدات يتنافسن في أول شوط نسائي للإبل السعودية.. 10 سيدات يتنافسن في أول شوط نسائي للإبل
شاهد سفير اليابان بالسعودية على الجمل.. شاهد سفير اليابان بالسعودية على الجمل.. "ستدمن حب الصحراء"
بالصور.. فنان سعودي ينحت شخصيات شهيرة باستخدام الطين بالصور.. فنان سعودي ينحت شخصيات شهيرة باستخدام الطين
احتفالات مبهرة لليوم السعودي في إكسبو 2020 دبي احتفالات مبهرة لليوم السعودي في إكسبو 2020 دبي
قبل أن تذهب
التحالف يكشف تورط إيران بدعم الحوثيين في عمليات القرصنة بالبحر الأحمر
التحالف يكشف تورط إيران بدعم الحوثيين في عمليات القرصنة بالبحر الأحمر
اكتشف المزيد