السعودية تختتم بطولتها النسائية لكرة القدم.. وفريق المملكة بطلاً

خطف فريق المملكة النسائي، بطولة المملكة لكرة القدم "سيّدات" موسم 2021-2022م، عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره فريق التحدّي بسبعة أهداف دون مقابل، حيث توج نائب وزير الرياضة بدر القاضي فريق المملكة النسائي بالبطولة، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بحضور وكيل الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار أضواء العريفي، والأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم.

وتمكن فريق المملكة من تسجيل سبعة أهداف، وكان نصيب حصة العيسى خمسة من الأهداف السبعة "سوبر هاتريك"، توّجها بجائزة الأكثر تهديفًا في البطولة، فيما توّجت البندري هوساوي من التحدي بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، أما على مستوى حراسة المرمى، فذهبت جائزة أفضل حارس مرمى لسارة الدوسري من المملكة النسائي بعد أن استقبلت شباكها هدفين فقط بالبطولة.

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كرة القدم النسائية

من جانبها، نوهت عضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مديرة إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيّان، بجدية الفرق المشاركة في البطولة، وحرصهن على تقديم مستويات تؤكد امتلاك الوطن للاعبات وأجهزة فنية وإدارية قادرة على الوصول بكرة القدم النسائية في المملكة للعالمية بعون الله، بدعم المسؤولين في وزارة الرياضة، لصناعة كرة قدم نسائية سعودية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

وشهد اليوم الختامي لبطولة المملكة حضور سمو الشيخة حياة آل خليفة رئيسة لجنة المرأة في المجلس الأولمبي الآسيوي، وعضوة مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أمل بوشلّاخ، وعضوة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم فاطمة حياة، وعضوتا لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (سولين الزعبي، وايغريم سابرالييفا)، وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم حسن حسان وسيلين أويري، والرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة أحمد باضريس، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيّان، والمدير الفني للمنتخب الوطني الأول "سيّدات" مونيكا ستاب، والمدير الفني للمنتخب الوطني الأول "رجال" إيري رينارد.

يذكر أن فريق اليمامة تمكن من تحقيق المركز الثالث والميداليات البرونزية بعد فوزه على نظيره نسور جدّة بثلاثة أهداف دون مقابل، سُجّلت عن طريق موضي عبدالمحسن، والبندري مبارك، وأنيا فورمات.