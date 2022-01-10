هيئة المسرح السعودية: مهرجان قمم للفنون الأدائية الشعبية سيكون دولياً

انطلقت النسخة الأولى من مهرجان "قمم للفنون الأدائية الجبلية" على مسرح جامعة الملك خالد في أبها، والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في هيئة المسرح والفنون الأدائية خلال المدة 9 – 15 يناير.

ويأتي المهرجان الذي رعى انطلاقته أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ضمن جهود هيئة المسرح والفنون في الاحتفاء بالثقافة المحلية ودعمها وإبرازها، بما يضمن ترويجها ثقافياً وسياحياً، موفرًا فرصة لتمكين الأفراد وتشجيعهم على استثمار الموروث الشعبي الذي تزخر به السعودية.

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وأشاد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، بتعاون جهات المنطقة في تنظيم إقامة المهرجان، لافتًا النظر إلى عزم الهيئة على تنظيم النسخة القادمة من المهرجان بشكل دولي، لتعزيز حضور الموروث الشعبي السعودي عالميًا.

وخلال حفل الانطلاقة يوم أمس، شهد مشاركة الفنانين خالد عبدالرحمن وزياد الشهري بعروض فنية متنوعة، في حين تستشهد القرى التراثية عروضا أدائية جبلية بالاشتراك مع عدد من الفرق الشعبية من مختلف مناطق جبال السروات، حيث تستقبل فرق شعبية من منطقة عسير الفرق القادمة من خارج المنطقة، في لقاء تتخلله عروض الترحيب والاستقبال القديمة التي يشتهر بها سكان الجبال، وتقديم معلومات عن هذه التقاليد الحضارية العريقة، وأهمها: المدقال، العرضة، الخطوة، اللعب، الرفيحي، المجرور، وغيرها، بالإضافة إلى تقديم عدد كبير من الفنون الأدائية الجبلية المختلفة في الشكل والمضمون.

معرض للفنون البصرية

كما تتضمن النسخة من المهرجان معارض مصاحبة تشمل معرض الفنون البصرية "قمم" الذي سيعرض خالصة إبداع فنانين تشكيليين من أبناء المناطق الجبلية، ومتجرا للأزياء والاكسسوارات النسائية، إلى جانب تقديم تجربة تدريبية فريدة للتعلم والمشاركة التفاعلية في أداء الرقصات الجبلية باختلاف إيقاعاتها وألحانها، ستتيح للزائر اختيار وممارسة رقصات جبلية متنوعة عبر مشاهدة فيديو تعليمي باستخدام تقنيات حديثة، إضافة إلى تدريب تفاعلي للزوار يقدمه مختصون في ممارسة الفنون الأدائية الجبلية خلال تقديم العروض، ومطاعم الأكلات الشعبية التي تقّدم أبرز الأطباق الجبلية بشكل حديث وعصري.

ندوات مصاحبة

وتشهد الفعاليات المصاحبة إقامة ندوات مختلفة منها ندوة الجبل في الفنون الشعبية قراءة سينمائية، بمشاركة أكاديميين وشعراء محليين وندوة بعنوان "أنواع وأغراض الفنون الشعبية الجبلية"، وندوة "تحليل الغناء الجبلي" التي ستقام على مسرح نادي أبها الأدبي، إلى جانب متجر يضم تشكيلة متنوعة من الهدايا المحلية والتحف التي تعكس هوية المنطقة.

كما يشرف المهرجان على تنظيم رحلات مجموعات المشي الجبلي لمن يرغب من الزوار بالتنسيق مع خبراء محترفين في المشي الجبلي يعقد خلالها ورشة تدريب عملية في رياضة المشي الجبلي عبر مسارات مختارة، في حين تم إقرار مواقع إقامة المهرجان في قصور آل مشيط وقصور آل أبوسراح وقصر مالك.

يُذكر أن فعاليات المهرجان ركزت على الفنون الأدائية الشعبية في المنطقة الجنوبية، بمصاحبة فنون متنوعة شملت ” فنون الطهي، والأزياء والفنون البصرية، من خلال معارض تشكيلية في القرى التاريخية.