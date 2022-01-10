هيئة فنون العمارة والتصاميم تطلق المهرجان السعودي للتصميم

أطلقت وزارة الثقافة السعودية الدورة الأولى من المهرجان السعودي للتصميم، في منطقة جاكس بالدرعية تحت شعار " تواصل-ابتكار-تعاون"، وذلك برعاية دشّن نائب وزير الثقافة حامد فايز، وحضور الرئيسة التنفيذية لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية السليمان، وعدد من الفنانين والمبدعين والمصممين من المملكة والعالم.

ويبدأ المهرجان الذي تقدمه هيئة فنون العمارة والتصميم بدعمٍ من وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، في استقبال زوّاره بداية من اليوم الاثنين ويستمر لمدة 20 يوماً، حيث سيعيش الزوار من مختلف الفئات العمرية، تجربة فنية إبداعية فريدة من نوعها، بداية من الأسبوع السعودي للتصميم "أفانين"، والذي سيضم معارض تركز على العلامات التجارية والمنتجات المستقلة، بمشاركة نخبة من المواهب المؤهلة وفق أحدث المعايير العالمية، لعيش الزوار رحلة معاصرة في عالم الهوية المحلية والتصاميم المبتكرة.

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كما تتضمن فعاليات المهرجان إقامة منتدى التصميم الذي يضم قادة الفكر المحليين والدوليين، ومشاريع بقيادة سفراء التصميم السعوديين، إضافة إلى إقامة سوق التصميم للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والعلامات التجارية الفريدة من نوعها، فضلاً عن تركيبات التصميم الوظيفي، وورش عمل حية وبرامج مميزة للأطفال، بما يكفل إثراء زيارة الحضور من مختلف الفئات العمرية وتحسين معارفهم في هذا المجال الثقافي الإبداعي المميز.