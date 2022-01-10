.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هيئة فنون العمارة والتصاميم تطلق المهرجان السعودي للتصميم

  • الخط
جانب من الافتتاح

هيئة فنون العمارة والتصاميم تطلق المهرجان السعودي للتصميم

سيعيش الزوار من مختلف الفئات العمرية، تجربة فنية إبداعية فريدة من نوعها

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أطلقت وزارة الثقافة السعودية الدورة الأولى من المهرجان السعودي للتصميم، في منطقة جاكس بالدرعية تحت شعار " تواصل-ابتكار-تعاون"، وذلك برعاية دشّن نائب وزير الثقافة حامد فايز، وحضور الرئيسة التنفيذية لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية السليمان، وعدد من الفنانين والمبدعين والمصممين من المملكة والعالم.

ويبدأ المهرجان الذي تقدمه هيئة فنون العمارة والتصميم بدعمٍ من وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، في استقبال زوّاره بداية من اليوم الاثنين ويستمر لمدة 20 يوماً، حيث سيعيش الزوار من مختلف الفئات العمرية، تجربة فنية إبداعية فريدة من نوعها، بداية من الأسبوع السعودي للتصميم "أفانين"، والذي سيضم معارض تركز على العلامات التجارية والمنتجات المستقلة، بمشاركة نخبة من المواهب المؤهلة وفق أحدث المعايير العالمية، لعيش الزوار رحلة معاصرة في عالم الهوية المحلية والتصاميم المبتكرة.

جانب من برامج المهرجان
جانب من برامج المهرجان

كما تتضمن فعاليات المهرجان إقامة منتدى التصميم الذي يضم قادة الفكر المحليين والدوليين، ومشاريع بقيادة سفراء التصميم السعوديين، إضافة إلى إقامة سوق التصميم للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والعلامات التجارية الفريدة من نوعها، فضلاً عن تركيبات التصميم الوظيفي، وورش عمل حية وبرامج مميزة للأطفال، بما يكفل إثراء زيارة الحضور من مختلف الفئات العمرية وتحسين معارفهم في هذا المجال الثقافي الإبداعي المميز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين! عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين!
الخلطة السحرية لعبور حاجز الـ100 عام.. ماذا يفعل المعمرون؟ الخلطة السحرية لعبور حاجز الـ100 عام.. ماذا يفعل المعمرون؟
الأكثر قراءة
عودة الدراسة عودة الدراسة "الحضورية" لطلبة المرحلتين الابتدائية في السعودية
الإبل والبحر الأحمر.. رحلة موسمية للغذاء والاستجمام الإبل والبحر الأحمر.. رحلة موسمية للغذاء والاستجمام
السعودية تختتم بطولتها النسائية لكرة القدم.. وفريق المملكة بطلاً السعودية تختتم بطولتها النسائية لكرة القدم.. وفريق المملكة بطلاً
هيئة المسرح السعودية: مهرجان قمم للفنون الأدائية الشعبية سيكون دولياً هيئة المسرح السعودية: مهرجان قمم للفنون الأدائية الشعبية سيكون دولياً
هيئة فنون العمارة والتصاميم تطلق المهرجان السعودي للتصميم هيئة فنون العمارة والتصاميم تطلق المهرجان السعودي للتصميم
جحفلة هلالية جحفلة هلالية
قبل أن تذهب
العراق.. الإطار التنسيقي يتجرع كأس الهزيمة الثانية وينتظر الثالثة
العراق.. الإطار التنسيقي يتجرع كأس الهزيمة الثانية وينتظر الثالثة
اكتشف المزيد