مبيعات زي طالبات الابتدائي تنتعش في السعودية

بعد أن أعلنت وزارتا التعليم والصحة في السعودية عن استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، بدءاً من 23 يناير 2022، سجلت محلات بيع الزي المدرسي "المريول" انتعاشاً واسعاً في المبيعات، والذي جاء بعد عامين من الركود.

وأبرزت الأسواق و المحال التجارية في السعودية أنواعاً متعددة للمريول المدرسي الخاص بطالبات المرحلة الابتدائية.

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التأهب المسبق

وفي تصريح لـ"العربية.نت"، أفاد محمد هوساوي مسؤول مبيعات في أحد محال بيع المريول المدرسي، إنه وبعد حالة ركود استمرت أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، بدأت محال بيع المريول المدرسي في السعودية في نفض الغبار، والتأهب المسبق لتوفير كافة أنواع الزي المدرسي لطالبات الابتدائي ورياض الأطفال، لتعيش تلك المحال خلال هذه الأيام انتعاشاً كبيراً في الحركة الشرائية، تأهباً لعودة الطلاب والطالبات حضوريا إلى مقار المدارس.

وكشف أن أسعار بيع المراييل المدرسية تبدأ من 100 ريال وتصل إلى 130 ريالا، بحسب اختلاف الخامة والصنع، وهناك أنواع لأقمشة المريول المدرسي منها المخلوط وكذلك البلوستر مع القطن.

ارتفاع الأسعار

فيما أوضح عضو لجنة الأقمشة نائب رئيس لجنة رواد الأعمال السابق في الغرفة التجارية في جدة "وليد العماري"، أنه وبسبب عودة طالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، سيكون هناك انتعاش لمحلات بيع أقمشة المريول المدرسي في السعودية بنحو 80%.

وأوضح أن هناك تتعددا لخامات أقمشة المريول المدرسي، وغالباً تكون من الخامات الكورية والإندونيسية والصينية، في ظل ارتفاع أسعار الأقمشة نظير أسباب الشحن.