توقعات بزيادة أعداد معتمري الخارج خلال الفترة المقبلة

توقع عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة سعيد باحشوان، زيادة أعداد المعتمرين القادمين من الخارج خلال الثلاثة أشهر القادمة "رجب - شعبان - رمضان"، في الوقت الذي بدأت فيه عدد من الدول استعداداتها في إنهاء إجراءات العمرة وسفرهم إلى مكة المكرمة، مثل "أوزبكستان - ليبيا - مصر - تونس - الجزائر" وقدوم مجموعات من "اندونيسيا - باكستان - الهند".

إلى هذا، قال لـ"العربية.نت" إن شركات ومؤسسات العمرة البالغ عددها 201 شركة ومؤسسة عمرة، تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم، بعد أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل المشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.

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خدمات المعتمرين

وأكد على استعداد شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين لخدمتهم وتقديم الضيافة المميزة لضيوف الرحمن من فنادق ومواصلات وإعاشة، وكذلك مواعيد دخول الحرمين الشريفين لأداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وأداء الصلوات، وكل ما يحتاجه المعتمر والزائر بكل يسر وسهولة، بالإشراف والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة لتطبيق، الاشتراطات والبروتوكولات الخاصة بقدوم المعتمرين والزوار.

ولفت باحشوان، أن ذلك سيساهم بشكل كبير في انتعاش قطاع العمرة، وارتفاع مؤشرات الإيواء في الفنادق، وارتفاع الحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوق وغيرها في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

من جهتها، شددت وزارة الحج والعمرة في السعودية على الزوار المعتمرين بالتقيّد بالإجراءات الاحترازية بتطبيق المسافة الآمنة عبر الالتزام بملصقات التباعد الجسدي التي وضعت في الحرمين الشريفين ولبس الكمامة، وذلك لحماية المعتمرين من انتقال العدوى.