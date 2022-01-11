مشاهد مبهرة.. سماء المدينة المنورة ملبدة بالغيوم

نشرت وكالة شؤون المسجد النبوي على حسابها الرسمي في "تويتر" صوراً للغيوم وهطول الأمطار على المسجد النبوي، ومشاهد أخرى للمصلين خلال سقوط زخات من المطر.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي العديد من الصور للغيوم والأمطار وظهور قوس قزح في سماء المدينة المنورة يوم أمس، وأكد البعض أن الغيوم التي ملأت سماء المدينة تسمى "الماماتوس" وهو مصطلح في الطقس يطلق على شكل تلك السحب.

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كما، حمل وسم #أمطار_المدينة العديد من اللقطات المطرية والكلمات المعبرة، حيث قال أحدهم "لا أمطرت جوها طيبة.. ما يعادله جو في الإحساس، مدينة الشوق والطيبة.. يسكن بها خير كل الناس".

إلى ذلك، أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أنها كثفت أعمالها في ساحات ومرافق المسجد النبوي من خلال تشغيل كافة طاقاتها من الكوادر البشرية والآلية وفق خطط الحالات المطرية الموضوعة مسبقاً.

وقامت الوكالة برفع السجاد من المواقع المكشوفة وتجفيف مياه الأمطار من خلال استخدام الآلات والأيدي العاملة، وتنظيم الممرات في الساحات، إضافة إلى توزيع المظلات على الزوار والمصلين، لضمان سلامتهم وتوفير كافة الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم في راحة وطمأنينة.