بالصور.. قصة أول طريق ممهد في السعودية

يعد الطريق الرابط بين مكة المكرمة والطائف أول طريق ممهد في المملكة العربية السعودية، وفق ما أكد عضو اللجنة اللوجستية في الغرف السعودية المتخصص في قطاع النقل وعضو لجنة النقل في الغرفة التجارية بمكة المكرمة "ماهر الرويزن لـ"العربية.نت".

إلى هذا، قال إن إنشاء هذا الطريق كان عام 1344 هجرية، لافتا إلى أن الطرق وقتها كانت ترابية لا يمكن سير السيارات بها وكانوا ينتقلون بالإبل والخيل.

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وأوضح أنه لتسهيل حركة النقل والمرور، واختصار المسافات، وخفض تكاليف النقل بين المدن، وتقليل نسبة الحوادث، نفذت وزارة النقل مجموعة من الطرق الرئيسة السريعة والمزدوجة وفق أحدث مواصفات الطرق في العالم‌.

كما أوضح أن من أهم الطرق في السعودية طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة، وطريق الرياض - الطائف، وطريق جدة - مكة المكرمة، وكذلك طريق الرياض- الدمام، وطريق الرياض – القصيم، وطريق الليث – جازان، وغيرها من الطرق البرية التي ساهمت في ربط مدن ومحافظات المنطقة بعضها ببعض ومن ثم تربط المنطقة بباقي المناطق في السعودية.

وأضاف أنه تم ربط شبكة الطرق التي أنجزتها وزارة المواصلات في السعودية أجزاء المملكة المترامية الأطراف بعضها ببعض من جهة وربطت المملكة بالدول المجاورة من جهة أخرى، وقد شهدت أطوال الطرق زيادة كبيرة وتم تصنيفها وترقيمها إضافة إلى وضع الإشارات المرورية الدالة عليها، وأعطت عنصر السلامة المرورية على الطرق أهمية قصوى ووضعت نظاما متكاملا يتكفل بإدارة سلامة الطرق.

كذلك تابع "يشكل قطاع النقل عصب الاقتصاد الوطني ويلعب دوراً رئيسياً في التنمية المستدامة، حيث يعتمد هذا النجاح بشكل كبير على توفّر بنية تحتية للطرق ووسائل النقل متعددة الوسائط، الذي يجعل قطاع النقل أحد أهمّ القطاعات التي تساهم بشكل فعال في النهضة الاقتصادية للمملكة وبلوغ الأهداف المحددة لاستراتيجية التنمية".