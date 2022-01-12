بالصور.. روعة تصميم أعمدة المسجد النبوي

يحتوي الحرم القديم في المسجد النبوي من الداخل على 165 عمودًا حجريًا بشكل أسطواني، فيما يبلغ ارتفاعها في المتوسط من القاعدة حتى التاج 4،80م. ويعلو هذه الأعمدة تيجان وعقود حجرية منحوتة بشكل زخرفي ومن فوقها القباب.

وصُممت أقواس أعمدة المسجد النبوي‬⁩ ومنحنيات القباب بشكل متناسق مع البنية الخارجية، لتعطي منظرا جماليا، كما أنه لم يقتصر القوس على حمل الكتلة الإنشائية التي ترفع السقف، بل اتخذ كمنظر جمالي يسند الجدران ويحتضن النوافذ، وتتجلى جدران المسجد النبوي وأعمدته بجمال الخط العربي منذ أكثر من 1300عام.

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أعمدة أساطين

كما أن في المسجد النبوي 8 أعمدة مزخرفة تسمى "أساطين" وهي تحمل أسماء كتبت بالخط المذهب وسط إطار ذهبي بخلفية خضراء، والأساطين هي الأعمدة الحاملة للقباب في الروضة النبوية الشريفة، والتي استبدلت في عمارة المسجد النبوي، بعد أن كانت من جذوع النخل في العهد النبوي، لتحل محلها أعمدة من الحجارة تغيرت في تطوير عمارة المسجد على مدى 1440 عام، هي عمر المسجد النبوي الشريف.

ولا تزال أساطين المسجد النبوي تحمل الأسماء التي سميت بها في العهد النبوي، وهي مرتبطة بأحداث في السيرة النبوية، نقشت فيها أسماء تلك الأساطين بلون ذهبي وسط لوحة خضراء.

من أهم هذه الأساطين التي ارتبط موضعها بتاريخ وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الأسطوانة المخلقة التي أُقيمت في موضع الجذع الذي حَنَّ إلى رسول الله فكان عليه أفضل الصلاة والتسليم يستند إليه قبل بناء المنبر، ويُصلي إليه الفريضة، وتقع هذه الأسطوانة حاليًا مُلاصقة للمحراب النبوي من جهة القبلة، ومكتوب عليها " هذه أسطوانة المخلقة" وتسمى أيضا أسطوانة المصحف وقد قُدمت هذه الأسطوانة لجهة القبلة قليلا وأدخل بعضها في المحراب النبوي الشريف.

فيما تعتبر أسطوانة عائشة وتسمى "القرعة" و"المهاجرين" من أهم الأساطين بالمسجد النبوي وهي الثالثة من المنبر، والثالثة من جهة القبر، والثالثة من جهة القبلة، مكتوب عليها "هذه أسطوانة عائشة".