"المجرة" تحصد المركز الأول بمسابقة اتحاد وكالات الأنباء
الصورة التقطت مع الحركة الضوئية بطائرة "الدرون"
بعد انتظار دام أكثر من 4 ساعات لمتابعة حركة المجرة والكواكب الفضائية، استطاع المصور الضوئي محمد الشريف تحقيق فكرته الإبداعية في تصوير منطقة "وادي أبو العجاج" شرق محافظة الوجه التابعة لمنطقة تبوك، والتي تتميز دائما بوجود المجرات.
ووثق الشريف صورة التقاط "المجرة" مع الحركة الضوئية بطائرة "الدرون".
واستطاعت هذه الصورة أن تحقق أصداء إعلامية واسعة بعد أن حازت على المرتبة الأولى في مسابقة اتحاد وكالات الأنباء العربية لأحسن تقرير وأحسن صورة، التي أقرها الاتحاد سنوياً، وذلك تشجيعا للعمل الصحافي المميز بين الوكالات الأعضاء، حيث فاز مصور وكالة الأنباء السعودية بمنطقة تبوك محمد الشريف بجائزة الاتحاد لأفضل صورة لعام 2021 عن صورته (الرسم بالضوء).
4 ساعات تصوير تحصد أفضل صورة لعام 2021
وفي حوار "العربية.نت" مع المصور محمد الشريف، أكد أن الصورة كانت نتاج فكرته في تقنية التصوير بالرسم بالضوء، وهي طريقة يتم اختيار سرعة غالق لا تقل عن 10 ثوان كي تستطيع الكاميرا تسجيل حركة خطوط الضوء المرسومة بإضاءات الكشاف، وفي هذه الصورة تم استخدام أجنحة ضوئية لطائرة "الدرون"، ولإظهار "مجرة درب التبانة".
وعن مشاعره بالفوز أكد على سعادته بهذا الترشيح من وكالة الأنباء السعودية بمشاركة 18 وكالة أنباء عربية في هذه المسابقة، وتحقيق أفضل صورة، مبينا أن التميز جاء على مستوى العالم العربي وليس على مستوى المملكة، وهذا الإنجاز ينسب لبلده وليس لشخصه.
سنوات من الخبرة
كما كشف الشريف عن تميزه في العمل كمصور ومراسل لمحافظة الوجه التابع لمنطقة تبوك، وبدأ في ممارسة التصوير الفوتوغرافي منذ عام 2007، كما مارس التصوير الجوي في عام 2016.
يذكر أن تكريم الشريف جاء خلال افتتاح معالي وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي مساء أمس، أعمال المؤتمر الـ 48 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، الذي تستضيفه "واس" في قصر الثقافة بالرياض، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، ورؤساء الوكالات أعضاء الاتحاد.
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