"وادي سينما" يقدم 5 أفلام سعودية حتى مارس القادم

تحظى الفعاليات الثقافية والتعليمية والتدريبية التفاعلية التي يقدمها البرنامج الثقافي لبينالي الدرعية باهتمام من رواد حي جاكس.

وتقدم سلسلة متكاملة من أغنى الأفلام السعودية التي تعرض في "وادي سينما" إحدى الفعاليات، كما يضم برامج لتحفيز الحوار الإبداعي من خلال عرض الأفلام والندوات والحوارات الفنية، مع نخبة من المخرجين والنقاد والكتاب من السعودية وخارجها، وذلك من أجل تجربة فنية وثقافية متميزة تحتفي بصناعة السينما في السعودية.

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وتقوم المبادرة الفنية على عرض الأفلام الكلاسيكية والفنية والمستقلة، وقد انطلقت النسخة الأولى من المبادرة ضمن فعاليات بينالي الدرعية في الفترة من 23 ديسمبر 2021 وتستمر حتى نهاية المهرجان في 11 مارس 2022.

الأفلام السعودية

وسيعرض خلال فترة الفعالية 5 أفلام سعودية، وهي "سيدة البحر" حيث يعد الفيلم من أبرز الأفلام المعروضة، وهو من إخراج شهد أمين، وعرض لأول مرة في الدورة السادسة والسبعين من مهرجان البندقية السينمائي عام 2019، وفاز بجائزة نادي فيرونا السينمائي للفيلم الأكثر إبداعاً في أسبوع النقاد.

يأتي بعده فيلم "الخوف صوتياً" من إخراج مها الساعاتي، وتدور أحداثه حول الصراع بين البشر والحضارة، وتعد هذه المرة الأولى التي تخرج المخرج من نطاق القصص التي تحكي عن الصراعات بين المرأة الرجل.

أما فيلم "بديل" من إخراج حياة أسامة، فتدور أحداثه عن رحلة لشخصين في مكان غير مألوف بعد نهاية العالم عام 1993م، ويبدأ الفيلم مع الشخصين في رحلة لإيجاد بعضهما البعض واكتشاف الموطن. تم تصويره في العلا الساحرة بجمالها وهي الموطن الذي يحاول أبطال الفيلم اكتشافه.



ومن أفلام الدراما فيلم "الكندرجي" وهو من إخراج عهد كامل، وتدور أحداثه حول شخص يدعى صابر متخصص في صيانة الأحذية يعود إلى عائلته بعد أن أسرته قوات الاحتلال ظلماً لمدة عامين.

وختاما الفيلم الدرامي بطابع الكوميديا السوداء "موال تاني" من إخراج هشام فاضل، وتدور أحداثه عن حياة إنسانية مستقلة بذاتها تتعرض للتنمر بشكل مستمر من قبل أفكارها الداخلية.