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استقبال حافل وجماهيري لفرقة "ستراي كيدز" في مطار الرياض

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من استقبال الفرقة في مطار الرياض

استقبال حافل وجماهيري لفرقة "ستراي كيدز" في مطار الرياض

الفرقة الكورية الجنوبية ستحيي حفلاً ضمن موسم الرياض في 14 يناير والذي من المتوقع أن يشهد حضوراً ضخماً

العربية.نت - نادية الفواز  

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بالصراخ والتحايا والورود، استقبلت الجماهير أعضاء فرقة "ستراي كيدز" الكورية الجنوبية في مطار الرياض.

وحظيت "ستراي كيدز" باستقبال حافل، حسب ما ظهر في فيديو نشرته الفرقة على حسابها الرسمي في "تويتر".

وستحيي الفرقة الكورية حفلا جماهيريا ضخما لموسيقى الـ"كي بوب" في 14 يناير الجاري، تشارك فيه أيضاً المغنية الكورية الجنوبية الشهيرة "تشونغ ها".

ويعد هذا أول حفل "كي بوب" في السعودية، وهو يقام ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يستضيف مجموعة من الفنانين والفرق العالمية.

وتحظى فرقة "ستراي كيدز" بجماهيرية كبيرة بين الشباب تحديداً رغم عمرها الفني القصير، فقد ظهرت لأول مرة في مارس 2018.

فرقة ستراي كيدز
فرقة ستراي كيدز
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وهي تتكون من تسعة فتيان صغار في السن، وهم بانغ تشان وجين ولي نو وتشانغ بن وهيون جين وهان وفيليكس وسيونغ مين وماكني وإنديانا.

هذا ومن المتوقع أن يحظى هذا الحفل في الرياض بحضور جماهيري حافل لما له من جمهور عريض داخل المملكة من محبي موسيقى الـ"كي بوب" من مختلف مناطق المملكة، وفي دول الخليج أيضاً.

وتتمتع هذه الفرقة بجماهيرية عريضة على مستوى العالم أيضاً، وتلقى أغانيها ورقصاتها شعبية متزايدة بين جمهور عريض من الشباب محلياً وعالمياً.

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