السعودية.. أمطار وبرد والدفاع المدني يحذر من بطون الأودية 

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة والتي تتراوح ما بين هطول أمطار من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

وأوضح الحصيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "أن الحالة ستكون على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والكويت، وأقصى غرب وشمال الرياض، وشمال الشرقية".

مادة اعلانية

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الخميس حتى السبت المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه ستتأثر مناطق "المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية" بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة في يومي الجمعة والسبت، ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً جاهزية الدفاع المدني لتنفيذ الخطط والتدابير اللازمة للحالات المطرية.