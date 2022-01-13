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الصحة السعودية تبدأ المرحلة الثانية من تطعيم الأطفال ضد كورونا

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تطعيم الأطفال ضد كورونا
تطعيم الأطفال ضد كورونا

الصحة السعودية تبدأ المرحلة الثانية من تطعيم الأطفال ضد كورونا

شددت الصحة على ضرورة توفير اللقاح لعدد كبير من الأطفال، لأنهم مصدر عدوى لغيرهم من الفئات العمرية الأكبر سناً

العربية.نت - حامد القرشي

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انتهت وزارة الصحة السعودية من المرحلة الأولى من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من (5-11) عاماً، والتي خصصت للفئات الأعلى خطورة منهم، وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "الحمدلله بدأنا اليوم المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية، ونعمل على التوسع فيها بالتدريج، وبعدها تبدأ مرحلة إتاحتها لجميع الأطفال من هذه الفئة العمرية".

وقد بدأت الصحة السعودية في 21 ديسمبر تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً بلقاح كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

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وشددت الصحة في وقت سابق على ضرورة توفير اللقاح لعدد كبير من الأطفال، لأنهم مصدر عدوى لغيرهم من الفئات العمرية الأكبر سناً، مشيرة إلى ضرورة استمرار الجرعات حتى الوصول للهدف من التحصين، وهو منع المرض الشديد والتحكم في الجائحة وتقليل التنويم في المستشفيات، وكذلك التحكم في التفشيات الوبائية التي تعد مصدرا للتحور.

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