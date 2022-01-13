الصحة السعودية: تسجيل 5499 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن تسجيل 5499 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وكشفت الوزارة في بيانها اليومي عن تسجيل 2978 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 555,035.

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#الصحة تعلن عن تسجيل (5499) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (2978) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (555,035) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/CBEljDCrPS — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 13, 2022

وأشارت الصحة السعودية إلى وفاة حالتين بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

والأسبوع الماضي، شددت وزارة الداخلية السعودية على أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص، يعد مخالفا للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وقالت إن عقوبة هذ المخالفة غرامة مالية قدرها 1000 ريال، وفي حال تكرار المخالفة ⁦‪تتضاعف‬⁩ ⁦‪العقوبة‬⁩ لتصل إلى 100 ألف ريال.