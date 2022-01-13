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الصحة السعودية: تسجيل 5499 إصابة جديدة بكورونا

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فيروس كورونا

الصحة السعودية: تسجيل 5499 إصابة جديدة بكورونا

أشارت الوزراة إلى وفاة حالتين بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن تسجيل 5499 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وكشفت الوزارة في بيانها اليومي عن تسجيل 2978 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 555,035.

وأشارت الصحة السعودية إلى وفاة حالتين بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

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والأسبوع الماضي، شددت وزارة الداخلية السعودية على أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص، يعد مخالفا للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وقالت إن عقوبة هذ المخالفة غرامة مالية قدرها 1000 ريال، وفي حال تكرار المخالفة ⁦‪تتضاعف‬⁩ ⁦‪العقوبة‬⁩ لتصل إلى 100 ألف ريال.

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