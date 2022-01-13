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الفنان السعودي علي الهويريني في ذمة الله

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الممثل والمخرج السعودي علي الهويريني
الممثل والمخرج السعودي علي الهويريني

الفنان السعودي علي الهويريني في ذمة الله

الهويريني من مواليد 19 مايو 1945، وهو ممثل ومخرج ومفكر وشاعر سعودي، وأول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود.

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تُوفي الخميس الفنان والمخرج السعودي، علي الهويريني، بعد صراع مع المرض.

وقال ابن الفنان الهويريني على "تويتر" إن والده توفي الخميس، وستقام عليه الصلاة في جامع الراجحي غداً بعد صلاة الجمعة.

والهويريني من مواليد 19 مايو 1945، وهو ممثل ومخرج ومفكر وشاعر سعودي، وأول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود.

وبعد دراسة الإخراج السينمائي في أميركا، عاد الهويريني إلى السعودية، حيث عمل في العديد من المجالات الفنية منها مجال الهندسة الإذاعية والإخراجية، ولم يتوقف عند الإخراج بل شارك بالتمثيل في بعض المسرحيات.

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