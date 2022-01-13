الفنان السعودي علي الهويريني في ذمة الله
الهويريني من مواليد 19 مايو 1945، وهو ممثل ومخرج ومفكر وشاعر سعودي، وأول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود.
تُوفي الخميس الفنان والمخرج السعودي، علي الهويريني، بعد صراع مع المرض.
وقال ابن الفنان الهويريني على "تويتر" إن والده توفي الخميس، وستقام عليه الصلاة في جامع الراجحي غداً بعد صلاة الجمعة.
بقلوب راضية بقضاء الله وقدرة— علي الهويريني (@huwairini_ali) January 13, 2022
والدي علي الهويريني في ذمة الله
الصلاة عليه في جامع الراجحي غداً بعد صلاة الجمعة
وإنا لله وإنا اليه راجعون . #علي_الهويريني_في_ذمة_الله pic.twitter.com/2eVc57aZ98
والهويريني من مواليد 19 مايو 1945، وهو ممثل ومخرج ومفكر وشاعر سعودي، وأول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود.
وبعد دراسة الإخراج السينمائي في أميركا، عاد الهويريني إلى السعودية، حيث عمل في العديد من المجالات الفنية منها مجال الهندسة الإذاعية والإخراجية، ولم يتوقف عند الإخراج بل شارك بالتمثيل في بعض المسرحيات.
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