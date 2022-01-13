بعد نقله بالإخلاء الطبي.. الطفل الكويتي المريض براك يصل إلى الرياض  

بعد أن ناشد والد الطفل الكويتي، براك حسين، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، علاج ابنه، استجابت القيادة السعودية، وتم نقل الطفل المريض على الفور من الكويت للرياض بطائرة الإخلاء الطبي.

ويعاني الطفل من انحناء وضغط العمود الفقري على الشريان الرئوي، ما يعرض حياته للخطر، بحسب ما كشف والده.

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ووثق مقطع فيديو نشرته "العربية" ظهور الطفل داخل المستشفى على سرير الرعاية، وقال والد الطفل براك إنه تم نقل ابنه إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض خلال الساعات الماضية، وإخضاعه للفحوصات، وتقديم الرعاية الصحية له.

وأكد أن الإجراءات حدثت في وقت قليل جداً، مشيراً إلى أنه من المقرر استكمال الفحوصات الخاصة بابنه، ولكنه لم يحدد بعد إذا كان سيخضع لعملية جراحية.