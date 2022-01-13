شاهد.. خروج الأسماك للأودية بعد "السيل الكبير"
أمانة الطائف تنسق مع الجهات المختصة لمتابعة الأوضاع
بعد هطول أمطار غزيرة على مدينة الطائف وفيضان سد وادي قرن المنازل "السيل الكبير"، وثق مقطع فيديو للمصور والمهتم بالطقس والمناخ عبدالعزيز الثبيتي على حسابه الرسمي في "تويتر"، قيام أحد الأشخاص باصطياد السمك من الأودية، بعدما فاض سد وادي قرن المنازل في شمال الطائف.
🔴— عبدالعزيز الثبيتي ⭐️ (@1984_asd) January 11, 2022
الله الله 😁😁
سمك بوادي قرن بالسيل الكبير .. شمال الطايف
تصويري pic.twitter.com/TVK3OLHtCM
وفاض السيل الكبير في شمال الطائف، على إثر الأمطار الغزيرة، ما تسبب في جريان المياه في الأودية، وصاحبها خروج السمك بأحجام مختلفة.
وأظهر مقطع الفيديو، قيام أحد الأشخاص بالإمساك بالسمك خلال جريان المياه في أحد الأودية، بينما قام الثبيتي بتوثيق الحدث.
وأوضح الفيديو إمساك الشخص بسمكتين، من نوع "بلطي"، وواصل البحث بيده تحت الأحجار والأعشاب للعثور على المزيد.
من جهتها، أوضحت أمانة محافظة الطائف أنه تم الوقوف من قِبل المختصين بالأمانة على الموقع المذكور والمواقع المحيطة، وتم وضع الموقع تحت المراقبة المستمرة من قِبل بلدية السيل الكبير، ونسقت الأمانة مع الجهات المختصة لمتابعة الوضع بعد أن كانت السيول قد أدت إلى فيضان أحد السدود بالسيل الكبير.
وأكدت الأمانة أنه تم تكثيف الرقابة الصحية الميدانية للمختصين على المحال والمطاعم، والكشف عن المعروضات للتأكد من سلامتها، وإخضاعها للرقابة المستمرة.
وأهابت أمانة الطائف بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية حالات تخالف الاشتراطات الصحية.
فيما تواصل أجزاء من المملكة تأثرها بالحالة الماطرة الناتجة عن عبور جبهة هوائية باردة شمال ووسط وغرب المملكة؛ حيث تستمر فرص هطول زخات الأمطار الرعدية على سواحل ينبع ورابغ وجدة، على شكل تخريجات بحرية على فترات.
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