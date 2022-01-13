في هذه المدينة السعودية.. أكبر تجمع للحصون الحجرية بالعالم

تتعدد الحصون الحجرية في قرى جبال الحشر -جنوب السعودية- والتي تعد أكبر تجمع للحصون الحجرية في العالم، حيث بُنيت هذه الحصون من الحجر والطين وسقفت بأشجار العرعر.

المصور الضوئي "عبدالرحمن الحريصي" وثق هذه الحصون من خلال مشاهد، أبرز فيها جمال تصاميمها المعمارية و الهندسية، التي تؤكد ما يملكه الإنسان الجبلي من مهارات العيش قبل مئات السنين.

مادة اعلانية

عدد من سكان جبال الحشر تحدثوا إلى "العربية.نت"، ويقول أحدهم وهو مفزع الحريصي بأن قرى جبال الحشر تُعد أكبر تجمع للحصون الحجرية في العالم، يبلغ عددها 237 حصناً حجرياً متناثرة في قرى جبال الحشر، إلا أن بعض هذه الحصون سقطت في الماضي بسبب العواصف والتأثيرات المناخية، ويبلغ أعمار هذه الحصون أكثر من 550 عاماً، وقد بُنيت من الحجر والطين، فيما سقفت بأشجار العرعر.

شكل أسطواني

وأضاف "مفرح مشعوي": تتكون الحصون الحجرية من عدة طوابق ويتم بناؤها بشكل أسطواني، وبها هندسة معمارية فريدة لا يعرفها إلا بناة الحصون الحجرية، لقدرتها على تحمل جميع العوامل الطبيعية مثل الزلازل والعواصف، وتمتاز هذه الحصون بوجود غرف تخزين الحبوب والثمار، وهي عبارة عن حوايا أوما يسمى المدافن، حيث يتم اختيار نوع من التراب الدقيق يخلط بينه الحبوب وتحفظ لسنوات دون أن تتأثر، وأيضاً يوجد بها سطح داخلي.

وتابع حديثه: يوجد بداخل الحصون غرف للأسلحة، وأخرى للطبخ وغرفة للضيوف، بها أسرة ثابته مبنية من الحجر والطين وتسمى "دكة"، أو أسرة معلقة مصنوعة من الأشجار وتسمى "سهوة"، وأسفل الحصن يكون المطبخ وبيت دائري كبير، يتم وضع الأغنام والدواب فيه، لحمايتها من السرقة والوحوش المنتشرة في الماضي، لافتاً إلى معظم الحصون الحجرية يوجد بها أبراج مراقبة.

















من الحصون الحجرية . من الحصون الحجرية في الحشر حصن حجري حصن حجري يعتلي الجبل جانب من الحصون الحجرية جمال روعة تصاميم الحصون الحجرية إحدى الحصون الحجرية المدرجات الزراعية تجاور الحصون الحصون الحجرية على قمم الجبال

أشهر الحصون

وأكمل مشعوي قائلاً: من أشهر الحصون الحجرية في جبال الحشر، حصن الهديهدة والذي يعتبر بوابة جبال الحشر من الناحية الغربية، وفيه مدرجات زراعية وأشجار معمرة، ويعد من الحصون المميزة في جبال الحشر، كذلك حصن ذات الثمار، وهو حصن تاريخي وقديم، حيث كان يتم إيداع النقود والأسلحة والمجوهرات الثمينة لحفظها، ويتم فيه حفظ أموال الأيتام إلى أن يبلغوا سن الرشد، ويعتبر بمثابة البنك المركزي لأهالي جبال الحشر، كما أن هناك حصن امحربة، ويتميز ببناء فريد من نوعه، والمعماري وغيرهما من الحصون الحجرية.