"ميدلي خليجي" مشترك بين 4 نجوم يشعل موسم الرياض
ضمن موسم الرياض.. سلطان خليفة وإبراهيم السلطان وخديجة معاذ وموضى الشمراني يحيون حفلة مشتركة على مسرح أبو بكر سالم
في ليلة طربية مميزة، أحيا الرباعي الخليجي سلطان خليفة وإبراهيم السلطان وخديجة معاذ وموضى الشمراني، حفلة غنائية على مسرح أبو بكر سالم، في بوليفارد رياض سيتي ضمن حفلات موسم الرياض في نسخته الثانية.
وهذا الحفل قد سبقته استعدادات مكثفة من قبل اللجنة المنظمة على مستوى الإجراءات الاحترازية، حرصاً على سلامة الجمهور وضمان تحقيق التباعد الاجتماعي.
وبدأت الحفلة بصعود الفنان سلطان خليفة إلى المسرح، الذي أدى مجموعة من أغانية، أبرزها: شالطاري، ويا عزاي، وأدركني الشيب، وليه جيت، وقبل ما تخرج، عن قناعة، وقصر حبك، ويا حمام يا ذا الحمام.
بعدها صعد الفنان إبراهيم السلطان إلى المسرح ليغني باقة من أعماله، وتضمنت: عطني فرصة، وليه أنا صاير كدا، وما قهرني، وتعبت من الحكي، ويحبونه، وعالجوني.
بدورها، غنّت الفنانة خديجة معاذ باقة منوعة من أروع أغانيها، ومنها لا تساوت، أي شعور، عمري ما فكرت فيك، وروح روح، وعاد الهوى، وخطر غصن القنا، وأغنية دمعتي.
كما تألقت الفنانة موضى الشمراني بأداء أغانيها روحي تحبك، يا ابن الأوادم، وصبري عليك طال، ويا غزال مرني، وغيرها.
وقام النجوم الأربعة بأداء بميدلي طربي مشترك شمل أغنيات قله، والدنيا دوارة، وما قدرت أصبر وجيتك، تبلاني، وغيرها من الأغاني الشهيرة، في الوقت الذي اختتمت فيه الأمسية الطربية بالأغنية الوطنية يا دار.
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