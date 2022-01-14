البازعي: قريبا مشروع لجمع الفنون الغنائية سينطلق من منطقة عسير
رئيس هيئة المسرح والفنون الأدائية يكشف لـ"العربية.نت" عن مشروع لجمع التراث المادي بالفنون الأدائية والغنائية وتوثيقها صوتيا ومرئيا وكتابيا ونوتيا
صرح رئيس هيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي "للعربية.نت" أنه سيكون هناك مشروع تقوم به وزارة الثقافة ممثلة بهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الموسيقى مع إدارة الدراسات والبحوث، لجمع التراث المادي خصوصا فيما يتعلق بالفنون الأدائية والغنائية.
وذكر أنه سيتم توثيقها صوتياً وكتابياً وتدويناً، ومرئياً وبالنوتات الموسيقية لكل الفنون.
وبين أن المشروع يبدأ بمنطقة عسير وسينتقل بعد ذلك لبقية مناطق المملكة 13 بالتدريج، ضمن المشروع الشامل للأرشيف الثقافي الوطني.
الجدير بالذكر أن مهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية قد جمع ما يقارب من 16 فناً شعبياً من مختلف مناطق المملكة ومن هذه الفنون "العرضة، والتعشير، والحرابي والمقاميع، والخطوة، والرفيحا، والسيوف، والقصيمي والرجز، والدمة، والدنانة، والمنصوب".
في حين قدم أدبي أبها على مدى الأيام الماضية عدداً من الأوراق النقدية عن الجبل في الفنون الشعبية.
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