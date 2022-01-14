محافظة بني حسن بالباحة جنوب السعودية تكتسي بالبياض
قال خميس العويفي للعربية.نت إن المناظر الطبيعية الخلابة تحفز أي مصور على الاقتراب من هذا الجمال ونقله للعالم
رسمت حبات المطر التي تساقطت وبغزارة على جبال محافظة بني حسن جنوب السعودية، لوحة بديعة يعجز اللسان عن وصفها.
ولأن هذا السحر الرباني لا يمكن لأي صاحب عدسة أن يفوته، فقد كان هناك موعد مع أفضل صورة تستحق أن تجسد جمال الطبيعة، والتي نجح المصور خميس العريفي في التقاطها، إضافة إلى المناظر الخلابة وتوثيق تلك اللقطات للأرض عندما يكسوها البياض وتخرج بكامل حلتها.
وفي حواره مع "العربية.نت" قال إن المناظر الطبيعية الخلابة تحفز أي مصور على الاقتراب من هذا الجمال ونقله للعالم.
وبين أن الموقع تم تصويره في محافظة بني حسن، والتي تضم أجمل المناظر الطبيعية الساحرة مع وجود الحدائق والغابات والشلالات الطبيعية التي دائماً ما ترسم لوحة طبيعية في غاية الجمال والروعة.
وأضاف أنه يتوقع بعد هذه الأمطار وتساقط البرد أن تحظى المنطقة بصيف مخضر وجو معتدل تستعيد من خلالها نظارتها وجمالها الأخاذ ترحيباً بالزوار والمصطافين ولتصبح وجهة سياحية يشار لها بالبنان.
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