هذه قصة "نعمان" أكبر أودية مكة الذي تغنى به الشعراء

يعد وادي نعمان أكبر أودية مكة المكرمة.. وقديماً تغنى الشعراء بالوادي لما يتمتع به من طبيعة خلابة واكتسائه بأشجار الأراك والسمر.

أستاذ الآثار الإسلامية المساعد ووكيل كلية السياحة والآثار للتطوير والجودة في جامعة الملك سعود، الدكتور "محمد السبيعي" يقول خلال حديثه لـ"العربية.نت": وادي نعمان أكبر أودية مكة المكرمة فهو يقع ما بين مدينة مكة المكرمة ومدينة الطائف.



وأضاف الوادي ينحدر بشكل مستقيم فيمر جنوب عرفة وتتجه مياه الوادي غرباً إلى أن تصب في البحر الأحمر جنوب جدة.









وقال: تغنى بالوادي الكثير من الشعراء في الجاهلية والإسلام، نظراً لما يتمتع به من طبيعة خلابة، ونسيم عليل، وغطاء نباتي متنوع يكتسي بأشجار الأراك والسمر والسدر والسلم والعشر، بالإضافة إلى وجود مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية.



وأشار إلى أن الوادي يضم عدة جبال مهمة من أهمها جبل كرا وهو جبل كبير مميز الشكل له قمة تشبه سنام الجمل في آخره شعب يسميه سكان وادي نَعْمان "ريع أنف" ويصب هذا الشعب في الوادي.





وقال طبيعية وادي نعمان تحتضن العديد من المياه الجوفية وكذلك وفرة الرّوافد والأودية التي تمر بها، ومن أبرز أودية وادي نعمان وروافده التي تعمل على تغذية الوادي منها وادي رهجان ووادي الضيقة ووادي علق ووادي الشري.

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ولفت إلى أن من أهم عيون المياه التي تتدفّق في وادي نعمان هي "عين زبيدة" حيث تتدفّق هذه العين من جبل الكرا فتمر المياه من عرفة إلى مكة المكرمة وصولاً إلى الفلج وعين العابدية التي تخرج من جبل نعمان إلى جبل عرنة.