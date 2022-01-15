السعودية: هذا ما قالته هيئة تطوير الشرقية بشأن أراضي "تاروت"
استعمالات الأراضي في الجزيرة سيتم تغييرها بحسب الاشتراطات الجديدة التي سيتم إقرارها
لفتت هيئة تطوير المنطقة الشرقية نظر جميع المستثمرين وأصحاب المصلحة، أن جميع الأراضي والمخططات المعتمدة وغير المعتمدة الواقعة ضمن حدود جزيرة دارين (تاروت) هي أراضٍ خاضعة لاشتراطات وإجراءات التخطيط العمراني من جديد، يشمل ذلك إعادة تقسيمات الأراضي واستعمالاتها كما أنها ستخضع لاشتراطات بناء على كود عمراني وغير ذلك من متطلبات الحفاظ على أصول الجزيرة التاريخية وطابعها المعماري وميزتها الطبيعية.
يأتي ذلك ضمن حزمة مخرجات مشروع المخطط الشامل للجزيرة (قيد العمل) والذي سيتم الإعلان عنه حين الانتهاء من أعمال وتفاصيل المشروع .
وأكدت الهيئة على أن استعمالات الأراضي في الجزيرة، سيتم تغييرها بحسب الاشتراطات الجديدة التي سيتم إقرارها ضمن تفاصيل المخطط الشامل للجزيرة، والذي يعتبر أحد المشاريع المنبثقة من خطة التطوير الشامل للمنطقة الشرقية، وبناء على ذلك وجب التنويه.
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