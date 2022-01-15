القبض على سارقي سيارة أمام صاحبها في السعودية

على الرغم من العقوبات المشددة على عمليات السطو والسرقة ووجود كاميرات في كافة المواقع الخدمية، إلا أن هذه الإجراءات لم تردع بعض الأشخاص عن سرقة سيارة في وضح النهار، وهذا ما أكده مقطع فيديو متداول لسرقة سيارة في محل بنشر في المنطقة الشرقية، من أمام صاحبها.

من جهته صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن شرطة محافظة بقيق قبضت على (3) مواطنين سرقوا مركبة من محل خدمة سيارات، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم حوادث سرقة مركبات وتفكيك أجزائها وبيعها، كما ضبط بحوزتهم مواد مخدرة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.