بالصور.. مذيلات حجرية أشبه بالمدافن في سهول جنوب السعودية

وثّق المصور السعودي أحمد آل مالح المذيلات الحجرية في سهول عسير جنوب السعودية.

وقال آل مالح، المهتم بالآثار والتراث العمراني وعضو الاتحاد الدولي للتصوير الضوئي، لـ"العربية.نت": "وثّقت عدة مواقع للمذيلات الحجرية في السهول الشرقية لمنطقة عسير وبالقرب من محافظة طريب التي تحتوي على عدة أشكال هندسية متقنة التصميم".

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وأوضح أن المذيلات الحجرية هي إحدى الشواهد التاريخية التي تعود لآلاف السنين، وهي متعددة وتتنوع في الأشكال والوظائف والفترات الزمنية التي تم إنشاؤها فيها.

وقال إنه يُحتمل أن تكون هذه المذيلات الواقعة في عسير مدافن قديمة، مضيفاً أنه يوجد شبيهات لها وبنفس الشكل في محافظة وادي الدواسر". كما أوضح أن المذيلات بشكل عام يعود تاريخيها تقريباً إلى العصر البرونزي المبكر من الألف الثاني قبل الميلاد.

وشرح أن المذيلات الحجرية هي أشكال هندسية مختلفة مكونة من الحجارة تكون على عدة أنماط، منها ما يكون على شكل دائرة فارغة يخرج منها خط مستقيم، وتكون مشابهة بشكلها لـ"مغرفة الطعام" أو المدافن. والنمط الآخر يكون على شكل مثلث فارغ يخرج منه خط مستقيم من الحجارة المبنية، وشبه آل مالح هذا النمط بـ"المثلثات الحجرية".

ولفت إلى أن أحجام المذيلات تختلف عن بعضها بحسب مواقعها وتوفر الحجارة. وأكمل قائلاً: "تبنى المذيلات من صخور ضخمة ثقيلة الوزن وتغرس في الأرض"، لافتاً إلى أن "ارتفاع المذيلات يختلف عن بعضها بحسب توفر الحجارة، إذ يتراوح ما بين 80 و100 سنتمتراً. أما طولها فيبلغ غالباً نصف كلم، وأحياناً يصل امتدادها إلى كيلومترين".

وختم آل مالح حديثه قائلاً: "تبرز أشكال هذه المذيلات من خلال التصوير الجوي والذي يظهرها بشكل كامل".